Суд арестовал третьего генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга
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Басманный суд Москвы вынес решение об аресте начальника УГИБДД ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.
Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы защитить свидетелей обвинения и не допустить разглашения информации следствия. Срок следствия по делу установлен до 5 октября, передает РИА «Новости».
Накануне суд арестовал помощника главы МВД Сергея Умнова и бывшего замглавы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области генерала Ивана Абакумова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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