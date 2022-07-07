 

Суд арестовал третьего генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга

07.07.2022, 4:18, Новости дня
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Басманный суд Москвы вынес решение об аресте начальника УГИБДД ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.

Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы защитить свидетелей обвинения и не допустить разглашения информации следствия. Срок следствия по делу установлен до 5 октября, передает РИА «Новости».

Накануне суд арестовал помощника главы МВД Сергея Умнова и бывшего замглавы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области генерала Ивана Абакумова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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