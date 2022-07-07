 

Генпрокурор Англии призвала Джонсона уйти в отставку

07.07.2022, 4:18, Новости дня
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Генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку. В эфире телеканала ITV она выразила желание принять участие в будущей, еще не объявленной предвыборной кампании за пост лидера Консервативной партии.

«Я поддерживала Бориса в течение многих лет, я горжусь, что работаю в его правительстве, тем, чего он достиг в вопросе Brexit, коронавируса, Украины. Я невероятно расстроена сегодня, это невыносимое чувство отчаяния и грусти в парламенте среди депутатов-консерваторов, потому что – и мне больно говорить это – для премьер-министра пришло время уйти», – приводит слова Брейвермен ТАСС.

Отвечая на вопрос ведущего Роберта Пестона, будет ли она принимать участие в возможных выборах лидера партии, генеральный прокурор сказала: «Буду честна с вами, Роберт, – я буду. Если объявят кампанию по выборам нового лидера партии, я внесу свое имя». С учетом того, что Консервативная партия победила на последних всеобщих выборах, новый лидер тори автоматически становится премьер-министром.

Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии сообщил о решимости Джонсона продолжить борьбу.

Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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