Мнение: Прекрасная Россия Будущего

“Я прекрасно помню скудный товарный выбор в СССР, который постоянно сваливался в вечный “дефицит”. Дефицитом становилось все и это все надо было “доставать”.

Для вырощенных при путинизме людей нормой кажется наличие товарного изобилия той или иной степени, как и сервисов. Но это аномалия. В СевЕвразии всегда было наоборот. И к этому все идёт.

Автомобиль будет роскошью. Автомобиль, который сразу не ломается – предметом всеобщего удивления. Стиральная машинка-автомат – тоже самое. Вместо 20 видов масла останется три. Пальмовое, плохое и чуть лучше. Последнее надо будет искать. Да, на рынках будут продавать “крестьянское”, но за космические деньги.

Стоматология? Зачем она нужна, если Лисичанск вернули? На самолётах летать будут только богатые или слуги государевы. Для остальных в Китае закупят велосипеды. Крутите педали.

Чудес не бывает” (Девол).

Смешно, но факт.