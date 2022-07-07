Суд арестовал помощника главы МВД Умнова и генерала Абакумова по делу о злоупотреблении

Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД РФ генерал-лейтенанта Сергея Умнова, ставшего фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Умнова меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября», – огласила решение судья, передает ТАСС.

Также Басманный суд арестовал по тому же делу генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова.

Заседание было закрытым, чтобы защитить данные свидетелей обвинения и не допустить разглашения данных следствия. Срок следствия по уголовному делу установлен до 5 октября.

Ранее МВД сообщило, что уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года Следственным комитетом России.

Следствие считает, что с 2016 по 2020 год должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области покупали для личного пользования имущество на средства фонда содействия программам главка.

Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что задержание в Петербурге нескольких полицейских, среди которых три генерала МВД, не гарантирует того, что чиновники понесут наказание. Привлекать по данным делам удается только в 50% случаев.

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