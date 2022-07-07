«Новые люди» предложили пересмотреть условия предоставления льготной IT-ипотеки

Льготная ипотека под 5% для IT-специалистов в большинстве своем доступна только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, считает депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачев, так как минимальный порог заработной платы для получения жилищного кредита со сниженной процентной ставкой соответствует только средним зарплатам двух крупнейших городов страны.

«Правительство распаковало третий пакет мер поддержки IT-шников. Он включает в себя кредиты для организаций под 3%, отмену налога на прибыль, страховые взносы 3% и, самое главное, ипотека под 5%. Меры совершенно верные и своевременные. Ниже кредиты только с отрицательным процентом. Но на практике не все специалисты смогут «достать из пакета» льготную ипотеку», – приводятся слова Ткачева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Получить ее могут только IT-шники с зарплатой от 150 тыс. рублей в городах-миллионниках и от 100 тыс. рублей в других населенных пунктах России. Причем купить можно только новое жилье и нельзя «сложить» зарплаты нескольких работодателей – эти суммы должны быть минимальным размером оплаты труда у одного единственного работодателя, говорится в релизе.

«В Москве и Санкт-Петербурге средние зарплаты IT-специалистов составляют около 190 тыс. и 165 тыс. рублей соответственно. «Бездомными» рискуют остаться пожелавшие остаться на родине IT-шники из Воронежа, Новосибирска, Омска, Красноярска, Казани и других крупнейших городов страны, в которых зарплаты оказались ниже заявленных 150 тыс. рублей. Считаю, что нужно пересмотреть условия получения IT-ипотеки. Порог вхождения в программу должен соответствовать реальным зарплатам в регионах», – уверен Ткачев.

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