Джоан Роулинг призвала Джонсона уйти в отставку

Британская писательница Джоан Роулинг призвала Бориса Джонсона покинуть пост премьер-министра Соединенного Королевства.

«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]», – написала Роулинг в соцсети Twitter, сопроводив пост хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»), передает ТАСС.

Ранее в среду Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии сообщил о решимости Джонсона продолжить борьбу.

Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.

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