На Лубянке обнаружили кафе, которое собирало помощь для ВСУ

В самом центре Москвы, на Лубянском проезде располагается кафе, которое занималось сбором средств для украинских боевиков, сообщил военный корреспондент Аким Апачев.

«Сегодняшний номинант на звание главного русофоба – кафе La Virgen Taqueria, которое располагается в самом центре Москвы (Лубянский пр., 5, стр. 1 – в 5 минутах ходьбы от Администрации Президента РФ). В то время, как страна всеми силами помогает нашим парням в СВО, эти лубриканты собирают средства для украинских волонтеров (фото 1). Все бы ничего, если бы эти волонтеры помогали украинским гражданским. Они же [вместо этого] активно снабжают украинских боевиков, о чем рапортуют в своем Instagram (фото 2,3,4)», –написал Апачев в своем Telegram-канале.

«Переведу для тех, кто еще не понял: в самом центре русской столицы работают заведения, которые проводят благотворительные вечера, средства с которых идут украинским боевикам, убивающим русских солдат и детей Донбасса!» – выразил возмущение военкор.

Апачев сопроводил свою публикацию фотографией интернет-афиши из того самого кафе. В самой афише говорится: «Завтра в нашем баре стартует благотворительный маркет виниловых пластинок, который начался в @underdog_moscow в начале войны как наша реакция на происходящее и попытка как-то помочь нуждающимся, и эта помощь сегодня нужна как никогда. Этот стихийный маркет прошелся по многим нашим любимым дружественным барам и заведениям, в нем приняли участие десятки наших друзей, музыкантов, диджеев, виниловых селекторов и просто неравнодушных людей, которые отдали свои пластинки на продажу. Вся выручка с них будет отправлена @kyivangels».

Так называемые «Киевские ангелы» – это украинские волонтеры, которые занимаются снабжением украинских боевиков. Судя по афише, акция проходила в период с 27.06 по 3.07.

В понедельник Управление ФСБ РФ по городу Москве и Московской области предупредило гражданина России, что осуществление денежных переводов благотворительному фонду, который помогает украинским силовикам, расценивается как государственная измена. Напомним, 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене.

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