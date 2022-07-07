Скандалы: «Нищей саранче на Камчатке не место!»

На полуострове разгорелся туристический скандал

«Саранча нищебродствующих пакетников» — такое определение министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков дал бюджетным туристам, — сообщает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ». Его публикация в социальных сетях уже вызвала недовольство губернатора региона Владимира Солодова. В своем посте Кумарьков прокомментировал довольно смелое заявление вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой о том, что всего за 45 тыс. руб туристы смогут позволить себе на Камчатке и перелет (чартером за 16 тыс.), и проживание, и питание! И даже останутся деньги на посещение достопримечательностей.

Кумарьков в ответ выразил большие сомнения, заявив, что таких «деньжищ» только в Петропавловске-Камчатском достанет всего лишь на Bed and Breakfast (ночлег и завтрак):

«Остальное время вы, желая поесть, будете глотать слюну, глядя на ценники и гуляя по неухоженному городу. Нам, жителям Камчатки, зачем это нужно – чтобы к нам ехали «за дешево»? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Мы решили развить массовый сегмент? А у нас развита для этого инфраструктура? Отличный шанс ничего не заработать, но все окончательно зас…ть».

По мнению министра, все сводится к тому, что, прилетев на Камчатку на чартерном рейсе, приезжий турист с 29 тысячами рублей сможет позволить себе оплатить гостиницу и разве что поехать в автобусный тур по Елизовскому району или конный маршрут вокруг городского фонтана.

Кстати, он же отметил, что сама Санаева является учредителем туристической фирмы, продающей 6-дневные туры на Камчатку от 72 тыс. руб. на человека.

Кумарьков пояснил, что на 29 тысяч даже на берегу океана невозможно будет побывать, уж не говоря об гостевых домах или отелях на горячих источниках, или возможности порыбачить или понаблюдать за китами.

Идея же сделать полуостров доступным для любого туристического кошелька, по мнению министра, пагубна, поскольку на нем практически отсутствует инфраструктура, а стало быть, из-за наплыва «диких» туристов пострадает окружающая среда.

Правда, губернатор Камчатки Солодов оказался «неприятно удивлён публикацией в социальных сетях министра природных ресурсов и экологии». Мотивировать свою позицию он не сумел, отделавшись общими словами о том, что задача его команды «сделать Камчатку доступной для каждого жителя России, вне зависимости от его достатка и социального статуса…»

По поручению губернатора начата служебная проверка в отношении Кумарькова в части соблюдения этики государственного служащего.

Между тем социальные сети по-разному комментируют этот скандал. Одни блогеры выступают за то, чтобы министра уволили за хамство, тогда как другие подтверждают его правоту в части недоступности Камчатки не только для рядового туриста, но для самих ее жителей. Большинство их не могут не только посетить знаменитую Долину Гейзеров, но и куда более доступные по ценам достопримечательности. Они предлагают губернатору провести эксперимент и выяснить, на что на самом деле может хватить туристу 29 тысяч рублей на неделю на Камчатке: где он будет жить, что сможет позволить себе покупать из продуктов, и, самое главное, какие экскурсии посетит и на каком транспорте:

— Сколько угодно популизмом можно заниматься, а островная экономика массовый поток ну никак не обеспечит;

— Поездка на вертолете на пару часов две месячных зарплаты. Это нормально?»,

— Здесь красиво, но цены на продукты, отели, поездки за город вас неприятно удивят.

— Что бы губернатор ни говорил и ни делал, цены ниже не станут.

— Вице-президенту туриндустрии остаётся посоветовать самой попробовать слетать на Камчатку и прожить там неделю за 45 тысяч рублей, ну а министру в гости, конечно, нужны только олигархи и чиновники-браконьеры, которым на 45 тысяч рублей один раз пообедать и то без бухла.

— Вот губера и пустить туристом на Камчатке за 29 тыс. на неделю. А не «все включено», как сейчас, когда он живет за госсчет. Из иллюминатора бесплатного вертолета, конечно, ему доступна вся Камчатка. Слабо, Владимир Викторович, эксперимент на себе поставить? Пиар получится знатный!

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”