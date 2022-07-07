 

Летнее ретро: аксессуары наряды из 50-х, которые особенно актуальны в этом сезоне

07.07.2022, 2:25, Разное
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Не обязательно одеваться как все окружающие люди, следующие модным трендам. Если человек предпочитает стили из прошлого, например моду эпохи 50-х годов, то почему бы не носить соответствующую одежду и аксессуары. Даже если таковых сейчас нет в продаже, то можно попробовать воссоздать их своими силами. Ниже будут представлены самые популярные в 50-х аксессуары, наряды и стилевые элементы.

Объемные волосы

После того как наденете платье с правильным дизайном, не забывайте о важности объемной прически и качественного яркого макияжа. Они могут помочь вернуть модную атмосферу 50-х годов.

Пышное платье

Вместо того, чтобы носить мини-юбку, которая подчеркивает изгибы тела, попробуйте для разнообразия надеть такое платье. Несмотря на то что наряд не слишком откровенен, в нем можно выглядеть весьма привлекательно.

Укороченный топ

Не нужно спешить избавляться от всей своей современной одежды. Если сочетать укороченный топ с пышной юбкой с высокой талией, можно выглядеть так, будто вышли из эпохи 50-х.

Юбка с узором

Вот еще один вариант, который можно выбрать вместо того, чтобы надевать свои крошечные юбки. Наденьте длинную модель и завершите образ, сочетая наряд с рубашкой с длинными рукавами. Консервативный стиль тоже может быть милым.

Шейный шарф

Если добавить на шею небольшой шарф, то можно выглядеть так, как выглядели модницы несколько десятилетий назад.

Широкополая шляпа

Шарфы — не единственные аксессуары, которые могут завершить образ. С этой задачей прекрасно справится грамотный подбор шляпы с широкими полями. Такой головной убор очень актуален для лета, когда необходима защита от яркого солнца.

Платье с цветочным принтом

Не бойтесь носить яркие цвета! Это поможет выделиться из современной толпы.

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Ремень

При желании надеть свитер и длинную юбку убедитесь, что в наличии есть симпатичный ремень. Только для формирования стильного образа он должен подойти к общему ансамблю.

Платье в горошек

Найдите какой-нибудь наряд в горошек. Только не волнуйтесь, что будете похожи на Минни Маус.

Платье в мелкую клетку

Этот наряд сейчас весьма редко встречается. Вот почему, надев его, можно почувствовать себя модницей из 50-х.

Красное платье

Если действительно есть желание продемонстрировать изгибы тела, то существует отличный способ. Нужно просто надеть красное платье и вплести в волосы цветок аналогичного цвета.

Пастельно-розовое платье

Не обязательно носить наряд яркого цвета, как в предыдущем случае. Прекрасным вариантом в ретро-стиле будет платье пастельно-розового цвета.

Юбка с цветочным принтом

Если найдете длинную юбку с цветочным узором, то точно будете выглядеть как модницы 50-х. Скомпонуйте его с любой однотонной рубашкой, и все готово!

Юбка для пикника

Насколько очарователен этот наряд? Он очень удобен и комфортен летом, когда стоит теплая погода.

Простое платье

Вполне можно надеть такой наряд на работу или на вечеринку. Это универсальный вариант!

Юбка-пудель

Нельзя забывать и о юбках-пуделях! Добавьте бантик к волосам и очки для завершения образа.

Брюки

Не обязательно носить платья и юбки. Также можно создать образ 50-х, надев классические брюки.



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