Минобороны: ВСУ установили ПЗРК на крыше здания Красного Креста в Одессе

ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) на крыше здания Одесской областной организации Красного Креста, сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Канатная) военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, а на прилегающей территории разместили бронетехнику», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал военного ведомства.

Ранее Мизинцев сообщил, что неонацисты оборудовали позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории николаевского предприятия «Укрхимтрансаммиак», транспортирующего жидкий аммиак.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара в районе Харькова погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая прибыла на Украину как снайпер для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

—