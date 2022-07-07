 

Минобороны: ВСУ установили ПЗРК на крыше здания Красного Креста в Одессе

07.07.2022, 1:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) на крыше здания Одесской областной организации Красного Креста, сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Канатная) военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, а на прилегающей территории разместили бронетехнику», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал военного ведомства.

Ранее Мизинцев сообщил, что неонацисты оборудовали позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории николаевского предприятия «Укрхимтрансаммиак», транспортирующего жидкий аммиак.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара в районе Харькова погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая прибыла на Украину как снайпер для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01.22 / Оружейный магазин в Алма-Ате подвергся нападению

03.07.20 / В Берлине решили переименовать «расистскую» станцию метро

14.01.22 / Нехватка мощностей в компании TSMC может ограничить объёмы выпуска процессоров Ryzen 7 5800X3D

18.09.20 / Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

09.11.21 / Кличко: Если меня снимут с должности главы КГГА, я однозначно буду бороться. С подключением внешнего фактора

29.04.21 / Пашинян обвинил Баку в невыполнении обязательств по возвращению военнопленных

16.02.21 / «Вести» подвели грустные итоги первых пяти лет свободной торговли Украины и ЕС

26.04.21 / Россия заявила о возвращении авиации из Крыма на базы после учений

01.02.22 / Мнения: Русские спокойны, как никогда

24.02.21 / Из-за обстрелов боевиков в Луганской области погиб пенсионер. В его дворе взорвалась мина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика