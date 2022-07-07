В мире: Британия требует отставки главного русофоба Запада

Великобритания переживает невиданный правительственный кризис – десятки высокопоставленных чиновников подали в отставку. Сделать такой же шаг большинство жителей страны призывают и премьера Бориса Джонсона. Почему этим знаменитым русофобом так недовольны его сограждане – и как Борис Джонсон использует Россию в попытках сохранить свой пост?

Карма – она такая. «Асад должен уйти», – говорил премьер-министр Борис Джонсон. Наверняка мечтал он об уходе и других лидеров – может быть, даже России. Сейчас же, по всей видимости, британский премьер уходит сам. По крайней мере, все хотят, чтобы он ушел.

Идеальный шторм

Фундаментальной причиной, конечно, является экономика. Управляющий Банка Англии заявил, что спад в национальной экономике будет глубже и серьезнее, чем в других промышленных странах. Ведь на общий для всех экономический кризис и посткоронавирусный кризис накладываются еще и последствия разрыва экономических связей с ЕС из-за Брекзита. Британская газета Guardian подготовила фундаментальное исследование состояния национальной экономики, из которого можно сделать два вывода. Во-первых, все плохо везде (в науке, промышленности, торговле, культуре, логистике, на рынке труда) и, во-вторых, в ближайшее время лучше точно не станет.

Не станет в том числе и потому, что Борис Джонсон ничего не делает для прекращения мирового финансового кризиса. Скорее, наоборот – он (за счет конфронтационной линии по отношению к Китаю и России) играет на обострение глобальной ситуации. А значит, на сокращение доходов обитателей Сити и промышленников, сумевших сохранить свое производство в последние годы.

Совпадение или нет, но именно Джонсон стал едва ли не главным рупором «партии войны», призывавшей Киев воевать до последнего украинца. Именно он создавал альянс самых заклятых врагов России. Именно его соратница, глава МИД Британии Лиз Трасс требовала «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям». Иначе говоря, именно текущее британское правительство было наиболее русофобской западной силой в контексте украинских событий. И Джонсон возглавлял всю эту когорту.

Помимо того, что Джонсон не занимался экономикой, его обвиняли в том, что он прямо нарушает британское законодательство. Напомним, что не так давно премьеру чуть не объявили вотум недоверия из-за того, что он проводил во время коронавируса пьяные вечеринки. И тут надо понимать акценты. Дело не в том, что Джонсон эти вечеринки устраивал – ведь они вообще в традиции Консервативной партии.

«Один из наших дипломатов, работавших на британском направлении, по долгу службы неоднократно принимал участие в съездах Консервативной партии в качестве наблюдателя, куда традиционно приезжала вся верхушка тори во главе с премьер-министром. Возвращался он оттуда с широко закрытыми от ужаса глазами. Съезды партии если на что-то и были похожи, так на глобальную попойку.

Российского дипломата количеством алкоголя не запугать. Но то, что творили британские партработники, приводило их к потере не столько пространственной, сколько человеческой ориентации, включая гендерную, – рассказывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. – Буквально с самого утра холеные партийные активисты начинают с шампанских вин самых дорогих марок. Потом переходят на пиво, употребляя его в каких-то космических объемах. Ну а к вечеру начинаются вечеринки: тори «заливают глаза» всем, что горит, опустошая запасы крепкого спиртного во всех барах города».

Нет, дело в том, что Джонсон их устраивал тогда, когда остальным это было запрещено (из-за введенного в стране коронавирусного карантина).

Да, вотум недоверия премьеру удалось пережить, но он вляпался в еще одну историю, которая и оказалась последней каплей. Речь о скандале вокруг заместителя «кнута» (то есть депутата, который поддерживает в парламентской фракции дисциплину и единый строй на голосованиях) Криса Пинчера. Выяснилось, что господин Пинчер в привычном для тори состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин.

Бориса Джонсона это коснулось напрямую – не потому, что депутат приставал к премьеру, а потому, что премьер знал о сексуальной озабоченности господина Пинчера. И, зная, не просто продвигал его по партийной линии, но и гордился тем, что «люди, занимающиеся сексуальными домогательствами (sex-pests), голосуют за него».

После этого министры побежали с корабля. Сначала в отставку подали глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. «Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку… Я так больше не могу», – заявил Риши Сунак.

Богом данное право

После этого посыпался весь кабмин. В отставку подали десятки чиновников, в том числе пять членов кабмина. Подали – и предложили Джонсону «ради партии и страны» последовать вслед за собой. Ну или как минимум выполнить свое обещание.

«Если бы были обстоятельства, при которых я понял, что правительство не может продолжать (работу) и выполнять мандат, который нам дали… то я бы ушел», – говорил недавно премьер. «Настала пора восстановить доверие к политике страны и компетенции правительства», – заявил депутат от Консервативной Партии Энтони Браун.

По словам другого депутата Гэри Сэмбрука, Борис Джонсон «постоянно пытается отвлечь внимание от проблем и винить других людей в своих ошибках, поэтому ему ничего не остается, как взять на себя ответственность и подать в отставку».

Аналогичным образом высказываются десятки иных депутатов (их список публикует английская газета Telegraph), а также львиная доля населения страны. Опросы общественного мнения показывают, что почти 70% жителей Великобритании считают, что Джонсон должен подать в отставку. Хуже того, подобного мнения придерживается больше половины электората Консервативной партии.

Однако мнение однопартийцев и избирателей премьер-министра демократичной Великобритании не интересует. Джонсон считает, что у него достаточно поддержки среди других депутатов и випов Консервативной партии, которые еще верят в звезду премьера.

«У Бориса Джонсона много качеств и много, много недостатков. Но он выиграл четыре предвыборные кампании, две из которых были за пост мэра Лондона – социалистического по сути города. Победа там – это исключительное достижение, – заявил бывший министр финансов страны Майкл Портильо. – И вот я вижу людей, требующих его отставки, требующих от Консервативной партии найти другого лидера. Но при этом эти люди, насколько я помню и знаю, ничего не выигрывали».

Поэтому сам Джонсон уходить отказывается. Он намерен заменить ушедших министров другими депутатами (в Британии министерские посты может занимать только избранный депутат) – и для оправдания своего упорства снова использует фактор России.

«Я смотрю на крупнейшую войну в Европе за последние 80 лет и абсолютно не могу понять, как уход в такой момент можно будет назвать ответственным поступком», – заявил он. «Он не уйдет потому, что считает, что Бог дал ему право править вечно», – цитируют британские журналисты бывшую девушку премьера Петронеллу Уайетт.

Так что, скорее всего, в Британии в ближайшее время пройдет новый вотум недоверия премьер-министру (для чего его противники сейчас пытаются обойти действующее законодательство, разрешающее голосовать по следующему вотуму не раньше чем через год после предыдущего). Новый вотум закончится либо отставкой премьера, либо (учитывая разочарование населения действующим главой кабмина) резким падением авторитета правящей Консервативной партии.

На чем уже играет оппозиция. «Правительство находится под угроза коллапса, Консервативная партия коррумпирована, и смена одного человека на ее вершине не имеет никакого значения, не решает проблему», – заявил лидер лейбористов Кир Стармер и потребовал проведения в стране досрочных парламентских выборов для того, чтобы «начать все заново». Карма – она такая.

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