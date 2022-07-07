Секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, кабинет которого переживает кризис, находится в приподнятом настроении и не намерен сдаваться, сообщил личный парламентский секретарь главы правительства Джеймс Дадридж.

«У него есть мандат, выданный 14 миллионами [избирателей], и так много дел на благо страны. Он находится в приподнятом настроении и продолжит борьбу», – сказал телеканалу Sky News парламентский секретарь главы правительства, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, на следующей неделе премьер и вновь назначенный министр финансов Надим Захави представят совместный экономический план по борьбе с удорожанием жизни в стране.

Это заявление прозвучало в разгар острейшего политического кризиса, когда многие ожидали, что Джонсон подаст в отставку. В частности, к этому премьера в среду призвали несколько министров. Среди них оказался и Захави, который был назначен на свой пост менее чем за сутки до этого. Джонсон ответил отказом, после чего политические аналитики предположили, что в ближайшее время стоит ожидать новую череду отставок.

Ранее в среду Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии.

Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.

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