Село в Брянской области подверглось артобстрелу со стороны Украины
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Приграничное село Некислица в Севском районе Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«[В среду] вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Напомним, во вторник в результате обстрелов Курской области со стороны Украины повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, хозяйственный постройки и электрические сети.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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