Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой планеты

Благодаря действиям главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, российский рубль укрепился, несмотря на потрясения на рынках. Le Figaro пишет, что теперь он стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты.



AP

В ретроспективе разбогатеть на финансовых рынках легко, пишет Le Figaro. Достаточно было купить рубль в январе 2022 года и продать сейчас. Тогда 100 руб. стоили €1,2, в начале марта курс упал до €0,61 за 100 руб., а к концу июня вырос втрое, и за 100 руб. можно получить €1,8. Это рекорд с 2015 года.

Как пишет автор статьи, рубль на данный момент — бесспорно самая успешная валюта планеты. С начала года он на 45-50% укрепился по отношению к евро и доллару. Ни одна другая валюта в мире, и тем более криптовалюта не показывает таких результатов. У Уолл-Стрит этот семестр был худшим с 1970-х. Поэтому рубль кажется «островком процветания в океане финансовой нестабильности».

Во многом такие результаты — заслуга главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Автор статьи отмечает, что её очень уважают и коллеги на Западе и в Азии, в частности, за то, как она смогла справиться с кризисом рубля 2014 года. И в этот раз она действовала массированно и быстро: повысила ключевую ставку вдвое, ввела драконовские меры в отношении обмена валют.

Вряд ли её снова, как и в 2015 году, коллеги назовут лучшей главой центробанка года, но автор статьи отмечает, что она вновь показала своё мастерство. Ведь не только рубль смог укрепиться, но уже в апреле Центробанк смог снизить ключевую ставку и постепенно начал снимать ограничения на обмен. Инфляция тоже стабилизируется, хотя и остаётся на высоком уровне.

Москве выгодно, что цены на газ и нефть выросли, поэтому её торговое сальдо идёт с профицитом в 10% ВВП. И это тем более впечатляет, поскольку Германия, которая прежде показывала хорошие результаты, впервые с 1991 года находится в дефиците по внешним платежам.

Теперь же российские власти думают, вмешиваться ли им в работу рынков, чтобы снизить стоимость рубля. За эти меры, которые помогли бы экспортёрам, выступает министр финансов Антон Силуанов. Открыто против выступает министр экономического развития Максим Решетников, который считает, что использование средств бюджета для манипуляций с рынками может, наоборот, обострить ситуацию.

Автор статьи отмечает, что между Россией и Европой на самом деле идёт экономическая война, и сильный рубль даёт Москве неоспоримое преимущество. Главным врагом для всех стала инфляция и это изменило принцип денежной войны, во время которой странам было выгодно занижать стоимость своих валют, чтобы зарабатывать на экспорте больше. Теперь же, наоборот, например, США поднимают ключевую ставку, чтобы тем самым поддержать доллар.

В этом вопросе Европа, чья валюта продолжает обесцениваться, находится в западне. По подсчётам экономистов, снижение стоимости евро на 1% делает импорт дороже на 0,3% в год, что отображается на индексе потребительских цен. При этом за последний год евро потерял 13% по отношению к доллару. Главе европейского Центробанка можно было бы взять урок у своей российской коллеги, но, как пишет Le Figaro, управлять денежной политикой РФ проще, чем получить консенсус 19 стран зоны евро.