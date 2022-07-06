Скандалы: Раскрыты детали жизни Аллы Пугачевой на вилле «Марта» в Юрмале

Примадонна релаксирует в японском саду, но цена резиденции ее не привлекает

Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри и позже присоединившимся к ним Максимом Галкиным, как уже сообщал «МК», перебрались из жаркого Израиля в более мягкую по климату Прибалтику – звездное семейство по-своему обыкновению поселилась в Юрмале. Семейство традиционно арендовало для проживания виллу «Марта». «МК» выяснил, кому принадлежит резиденция, сколько платит за ее аренду семья Пугачевой-Галкина и нет ли в их планах покупки «Марты» в собственность.

Впервые Пугачеву с детьми увидели на вилле еще летом 2016 года, они останавливаются там на два летних месяца и поныне, сделав лишь краткий перерыв на время пандемии, когда семейство вообще не покидало Россию. Еще в 2016 году возникло предположение, что Пугачева и Галкин купли эту виллу, ведь именно в январе 2016 года достаточно легендарная и в то же время в чем-то скандальная резиденция «Марта» впервые была выставлена на продажу. Однако информация о покупке не нашла своего подтверждения – Пугачева с семьей просто снимали ее для отдыха.

На момент 2016 года, когда впервые заговорили о продаже «Марты», цена виллы была заявлена в 15 миллионов евро. Объявление на сайте Baltic Sotheby’s International Realty гласило: «Предлагается к продаже отличная резиденция Villa Marta в курортном городе Юрмала», далее были обозначены размеры: площадь 25 692 квадратных фута (2 387 квадратных метров), земельный участок площадью 2502 акра (10 152 квадратных метра).

А еще в 2009 года вилла «Марта» стоила, по оценкам экспертов, 40 миллионов евро и была признана вторым по стоимости частным владением в Латвии после юрмальской виллы «Адлер».

Вилла «Марта» является старинным сооружением, возведенным еще в XIX веке. Одно время даже использовалась как городская санэпидстанция. В 1996 году ее заказали перестроить немецкому архитектору Мейнхард фон Геркану.

Новыми владельцами резиденции оказались председатель совета директоров «Parex Banka» Виктор Красовицкий и его жена Нина Кондратьева. Банкир приобретал виллу не как инвестицию, а именно для проживания семьи. Она была заявлена, как «свадебный подарок, полученный дочерью акционера Parex банка Виктора Красовицкаса – около двух гектаров земли на проспектах Булдури и Видус. Это прекрасно отреставрированная историческая вилла Марта, которая зажата между зданиями, спроектированными Мейнхардом фон Геркана — гостевым домом, теннисным залом и т. д.

Оценщики указывают, что стоимость одной только земли под этой недвижимостью составляет не менее 10 миллионов евро, тогда как квадратный метр зданий может стоить 6-7 тысяч евро. Примерно в то время Parex Bank уже был третьим по величине активом в Латвии (на 1 октября 2008 года — 3,14 миллиарда латов) и крупнейшим национальным банком. Однако, еще 10 октября 2008 года владельцы запросили у правительства Латвии двести миллионов латов для поддержания ликвидности из-за оттока средств вкладчиков в связи с финансовым кризисом. В итоге в в 2010 году банк был реструктуризирован.

В 2016 года, когда вилла «Марта» была впервые публично выставлена на продажу и ее цена составила всего 15 миллионов евро, предлагалось не только историческое здание, но и весь комплекс строений. Но и за эти деньги покупателя не нашлось.

Спустя пять лет недвижимость вновь предложили к продаже уже в два с половиной раза дешевле – за шесть миллионов евро, и покупатель на нее нашелся – гражданин США Александр Шусторович. Но в процессе продажи начались проблемы – по данным латвийский СМИ, «в последний момент представители семьи Красовицких стали возражать против условия договора и просто не пришли на подписание, хотя получили залог в размере четверти миллиона евро», и дело перешло в судебную плоскость. Шусторович подал иск в Рижский окружной суд, в результате был наложен вердикт: «Существует запрет на отчуждение, дарение, раздел и обременение недвижимого имущества вещными правами или обязательствами».

Таким образом, на сегодняшний день остается непонятным, кто является окончательным собственником виллы, которую снимает семейство Пугачевой и Галкина. Но резиденция точно не принадлежит им.

Мы связались с людьми, близкими к Пугачевой и спросили, нет ли в планах Примадонны приобрести эту так понравившуюся семье виллу, или аналогичную ей.

— Алла Борисовна никогда не изъявляла желание купить в Прибалтике виллу, это довольно дорогое вложение и, учитывая, что пользуется семья такой резиденцией всего два месяца в году, нет никакого покупать ее в собственность. Даже за цену продажи в шесть миллионов евро плюс содержание снимать такую виллу на два месяца можно лет 50, а то и все 80.

— Семья оплачивает аренду или просто гостит у хозяев?

— В гостях Пугачева может остановиться только у родственников или очень близких людей, которые уже стали родными.

— СМИ указывают стоимость аренды в 100 тысяч евро.

— Средняя цена аренды этой виллы 50 тысяч евро, возможно, в летние месяцы получается несколько больше.

— Что особенно привлекает Пугачеву в этой вилле?

— Она вся отделана деревом, это дает очень нежный аромат в доме – Алле Борисовне нравится. Потом там есть японский сад с трехкаскадным водопадом во внутреннем дворе – это хорошее место для релакса и размышлений. И, наконец, там мало окон, освещение идет через частично застекленный потолок, что создает ощущение защищенности от порой достаточно агрессивного для Аллы Борисовны «наружного окружения», где много папарацци и просто любопытных.

Одно время писали, что семья Пугачевой-Галкина приобрела в Юрмале квартиру. Однако директор Аллы Борисовны Елена Чупракова в свое время не подтвердила эту информацию. Что касается самой Пугачевой, то ей на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале задали вопрос, имеет ли Примадонна вид на жительство в Латвии (его можно получить, инвестируя в недвижимость), но Алла Борисовна любопытство журналистов не удовлетворила и вопрос проигнорировала.

Татьяна Федоткина

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”