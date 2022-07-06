Мнение: Кому помешал Шинозавр?

Еще в 90-х годах прошлого века московские энтузиасты соорудили из старых шин вот такое вот чудо.

Чудо назвали Шинозавром. Шинозавр стал достопримечательностью района.

Но сегодня Шинозавра демонтировали.

И кому он мешал?

Подозреваю, что кому-то не понравились синяя и желтая краска, в которые были выкрашены большая часть шин. Кто-то, видимо, решил, что не время сейчас для такой провокационной раскраски… Так или не так?

А нельзя было перекрасить шины в другие цвета?

Фотография Шинозавра отсюда

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