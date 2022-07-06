 

Снимает стресс, отшелушивает: 7 причин замочить ноги в английской соли, как это сделать, каким должен быть результат

06.07.2022, 23:45, Разное
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Английская соль представляет собой сульфат магния. Ее частота используют в косметологии. Например, это средство добавляют в ванночки для ног. Оно оказывает благотворное действие на кожу и помогает решить некоторые проблемы с нижними конечностями. В статье мы расскажем, как использовать английскую соль для ног и каким должен быть результат.

Облегчение боли

Ванночки с английской солью облегчают боли в суставах и мышцах ног, особенно связанные с физической нагрузкой и усталостью. Это средство часто используют спортсмены. Оно также уменьшает болезненные ощущения при артрите и других болезнях суставов нижних конечностей.

Вы можете также использовать ванночки с этим средством и при отеках, особенно связанных с травмами стопы.

Средство от судорог

Многих людей беспокоят судороги в икроножных мышцах по ночам. Это может быть связано с дефицитом магния в организме. В этом случае полезно сделать вечером ножную ванночку с английской солью. Это вещество содержит магний, который проникает через кожу.

Снятие стресса

Ванночки с сульфатом магния оказывают общее успокаивающее действие на организм. Они помогают снять усталость и стресс. Эту процедуру полезно делать на ночь, так как она способствует хорошему сну.

Улучшение кровообращения

Ванночки для ног с английской солью улучшают кровообращение в ногах. Сочетание воды и кристаллов сульфата магния помогает проталкивать кровь по венам и артериям. Это насыщает мышцы питательными веществами и уменьшает усталость ног.

Очищение

Ванночка с английской солью очищает ноги лучше, чем обычная вода с мылом. Сульфат магния в сочетании с замачиванием позволяет удалить грязь, которая попадает в ногтевое ложе.

Дезинфекция

Английская соль помогает продезинфицировать кожу. Бактерии не могут размножаться в соленой среде. Поэтому ванночки с сульфатом магния подавляют рост патогенных микроорганизмов и предотвращают воспалительные заболевания кожи ног.

Ванны для ног с этим средством помогают при кожных инфекциях, в частности, при грибковых заболеваниях стоп и ногтей.

Отшелушивание

Английская соль смягчает и отшелушивает кожу. Она помогает удалить сухие мозоли. Если вы добавите в ванночку несколько капель эфирного масла, то ваши ноги будут себя чувствовать как после дорогого педикюра.

Как использовать

Налейте в тазик такое количество воды, чтобы она полностью покрывала ваши стопы и доходила примерно до уровня лодыжек. Растворите в ней половину стакана английской соли. По желанию вы можете добавить в ванночку несколько капель вашего любимого эфирного масла.

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Замочите ноги в приготовленном растворе на 20-30 минут. Затем обсушите их и нанесите на стопы и пятки увлажняющий крем.

Меры предосторожности

Английская соль не оказывает негативного влияния на здоровье. Но если вы делаете ванночки слишком часто, то она может пересушивать кожу. Это приводит к появлению трещин на пятках.

Ванночки следует делать не чаще 2-3 раз в неделю. Если у вас сухая кожа, то количество английской соли следует уменьшить.

Если у вас имеются кожные инфекции, грибковые поражения, а также болезни суставов или травмы, то перед проведением ванночек следует проконсультироваться с врачом. Английская соль не может заменить основное лечение, ее можно использовать только в качестве дополнения к терапии.

Заключение

Английская соль – старое и проверенное средство для ножных ванночек. Она способствует здоровью и красоте ног.



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