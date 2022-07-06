Мнение: О горечи поражения: Россия — всё? Кому это выгодно?

Не могу поручиться что в истории бывали «спасительные» для страны поражения, хотя «пирровы победы» известны с глубокой древности. Но в данном случае поговорим о первом. Тем более, что оно уже сомнений не вызывает у многих, особенно среди умных.

И да, в заголовке опечатки нет. Речь именно о выгодах. Тоже стратегических.

Американский ветеран-тяжеловес Генри Киссенджер, недавно преодолевший последний рубеж перед вековым юбилеем, снова отметился нетривиальными заявлениями.

Он дал интервью для Института Берггрюэна (вопросы задавал бывший глава Google Эрик Шмидт), где сообщил, что Россия уже потерпела стратегическое поражение. По его мнению, российские боевые действия продемонстрировали качественное изменение баланса сил в Европе. Вопреки тому, что все ожидали, и тому, что всегда происходило в истории, #Россия не сумела при помощи обычных Вооружённых сил быстро победить более слабого соседа.

Это означает, что давний страх Европы перед российским вторжением сейчас преувеличен, а баланс сил в регионе кардинально изменился, считает Генри Киссенджер. По его словам, украинская армия представляет собой существенный фактор для этого баланса, а если к её возможностям добавить польскую и немецкую армии, то картина совсем меняется. Россия больше не представляет собой той силы, какую она представляла прежде, заключает влиятельный представитель американского истеблишмента.

Тут, конечно, невооружённым взглядом видно, как старый Лис затевает очень хитрую комбинацию. Потому что Германия, Украина и Польша — страны качественно разные и вдобавок обременённые претензиями друг к другу — в роли триединого «гаранта безопасности» Европы даже хуже, чем Лебедь, Рак и Щука, впряжённые в одну повозку. Главным бенефициаром этого станут, естественно, #США…

Но финальный вывод Генри Киссенджера очень выгоден… России. Потому что если она «больше не представляет собой той силы, какую представляла прежде», то значит и не представляет той же угрозы. А следовательно, все решения по поводу укрепления Восточного фланга #НАТО становятся уже не обусловленными военной необходимостью. Сиречь, начинают представлять собой подкреплённый голимой политикой банальный попил оборонных бюджетов. Плюс некоторый источник удовольствия для жительниц отдельных местных сообществ, расположенных вблизи баз Альянса.

И это означает, что вопросы сокращения или, как минимум, неувеличения военного присутствия НАТО на востоке Европы вскоре могут вернуться в повестку дня. В первую очередь для западного избирателя. Как и вопрос поиска «смысла жизни» для самого Альянса. Ибо если противник оказался на поверку «картонным», какой смысл тратить на борьбу с ним реальные ресурсы?

И разве такая постановка вопроса невыгодна России?

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