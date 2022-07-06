На северо-востоке Москвы загорелся ангар с газовыми баллонами

Пожар произошел в ангаре на Сельскохозяйственной улице в Москве, сообщил источник в экстренных службах.

«В 21.21 поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Сельскохозяйственная, д. 39, напротив [здания]. Происходит возгорание в металлическом ангаре на площади около 200 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали», – приводит слова источника ТАСС.

Он уточнил, что в ангаре есть газовые баллоны. Возгорание удалось локализовать.

В прошлую пятницу в Подмосковье загорелся ресторанно-гостиничный комплекс на улице Королева. Двумя днями ранее крупный пожар произошел в Москве на территории предприятия, занимающегося разработкой компонентов двигателей боевых самолетов. Позже стало известно, что причиной пожара на оборонном НПП «Темп» в Москве стал поджог.

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