Hill – на Западе начинают понимать, что антироссийские санкции вредят лишь экономикам их собственных стран

Западные руководители пусть не в открытую, но начинают признавать, что беспрецедентные санкции против Москвы вредят экономикам их собственных стран, но не наносят существенного ущерба России. Как пишет автор The Hill, разыграв все козырные экономические карты, Байден со своим ограничениями зашёл в тупик, а экономические беды Америки и Европы только усиливаются.



AP

Российская военная операция на Украине длится уже пятый месяц, и западные руководители пусть не в открытую, но начинают признавать, что беспрецедентные санкции против Москвы вредят экономикам их собственных стран, но не наносят существенного ущерба Кремлю. Как пишет The Hill, недавно состоявшиеся саммиты G7 и НАТО показали, что западные лидеры не могут найти новые пути для сдерживания российского президента Владимира Путина.

Как продолжает автор материала, одним из последствий введённых под руководством США санкций стало окончание эпохи дешевой нефти и газа. Они внесли свою лепту в усиление инфляции, в перебои с поставками и в угрожающую Западу рецессию. В бедных странах санкции привели к росту цен на топливо и продовольствие, а это создаёт угрозу благосостоянию населения и политической стабильности.

Введённые по инициативе Вашингтона санкции против небольших и слабых в экономическом отношении стран, таких как Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Венесуэла, не заставили их изменить поведение. Но даже этот факт ни в коей мере не охладил стратегический пыл западных руководителей и не умерил их ожидания, когда они, поставив во главу угла санкции, начали всеохватывающую гибридную войну против России, которая обладает огромными запасами сырьевых ресурсов и самым большим в мире арсеналом ядерного оружия.

«Чем больше размеры попавшей под санкции страны, чем больше у неё возможностей, и тем слабее устрашающий эффект от ограничений. Запад начинает понимать, что экономические меры против крупного и сильного государства чреваты существенными издержками для стран, которые их вводят, а также становятся благом для тех, кто отказывается их применять», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что сегодня всё более очевидные недостатки санкционной политики в отношении РФ выводят на первый план ограниченность западной власти и влияния. Экономическая мощь перетекает на восток, и Запад нуждается в многочисленных зарубежных партнёрах, чтобы показать силу своих решений. Но большая часть незападного мира отказалась присоединиться к санкционной кампании. И все ведущие демократии Глобального Юга, Израиль, а также страны Персидского залива не хотят занимать ни одну из сторон в конфликте между НАТО и Москвой.

«Главный урок состоит в том, что президент Байден со своими угрозами подвергнуть Россию суровым экономическим карам не смог удержать Путина от проведения масштабной военной операции. А ещё — что западные санкции почти никак не повлияли на военные усилия Кремля», — констатирует автор материала.

Запад, заключает он, начинает, наконец, осознавать неприятную действительность. На смену заявлениям типа «Россия проигрывает» и «Путину не избежать поражения» приходят неприкрытые опасения, что несмотря на беспрецедентные санкции против Москвы и безудержные поставки оружия на Украину, российская армия в итоге установит постоянный контроль над значительной частью территорий Украины и недвусмысленно продемонстрирует, что ее действия приносят свои плоды. Это, в свою очередь, может подтолкнуть Китай к операции на Тайване. Но если санкции против РФ оказались неэффективными и не смогли заставить её изменить своё поведение, то аналогичные ограничения против Китая принесут ещё меньше результатов, ведь его экономика примерно в десять раз крупнее российской.

«В США резко растут цены на бензин, дизельное топливо и природный газ, что провоцирует безудержную инфляцию. Во всём мире резко увеличиваются цены на продовольствие, и это создаёт угрозу голода в наиболее бедных странах. Разыграв все козырные экономические карты, Байден со своим санкциями зашёл в тупик, а экономические беды Америки и Европы только усиливаются. опасность состоит в том, что вместо желанного экономического краха и смены режима в РФ западная санкционная кампания трансформирует глобальную геополитику, вызовет националистическую ответную реакцию в РФ и укрепит ось Россия-Китай», — подводит итог автор The Hill.