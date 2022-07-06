Мнение: Почему санкции российской промышленности не страшны

Вот жуткое видео из Пакистана, ядерной державы с населением в 240 миллионов человек. Рабочие делают глушитель для грузового автомобиля даже не на коленке, как в старых анекдотах про Китай, а прямо на земле, в переулке какого-то оживлённого города (ссылка):

Работают руками, с самым минимумом механизации. Даже стульев нет — когда рабочему надо сесть за примитивный сверлильный станок, он садится на заготовку от другого глушителя. На выходе, впрочем, получается вполне профессиональный, крепкий на вид продукт.

При этом, когда пакистанцам надо, они таки умеют пользоваться более продвинутой техникой. Вот, к примеру, восстановление сношенных шин от грузового автомобиля. Как видите, необходимый набор станков присутствует, причём тяжёлую шину несут от станка к станку не руками, а при помощи специального подвеса (ссылка).

А вот тут делают тормозные барабаны для самосвалов (ссылка). Снова всё происходит прямо на земле, под открытым небом, при этом в какой-то момент рабочий вскакивает босиком на форму, чтобы аккуратно утрамбовать ногами формовочную смесь.

Все эти живописные сценки вызывают у российского обывателя снисходительную улыбку. Дескать, пока дикари возятся в грязи, на японских заводах деловито шуршат современные роботы — быстро, качественно, в стерильной чистоте огромных сверкающих цехов. Дескать, если бы нашего человека поставили во главе того пакистанского производства, он бы быстро навёл порядок, свёл бы ручной труд к минимуму и увеличил бы скорость работы в разы.

Ошибка суждения в том, что пакистанцы — отнюдь не дураки, они без труда могли бы освоить любую современную технику. Технологических проблем в Пакистане тоже нет: будьте уверены, пакистанцы понимают концепцию стула, и они вполне в состоянии установить нормальный стул перед станком. Нехитрую приспособу, чтобы гнуть жесть быстрее и ровнее, они также могут сделать — полагаю вот буквально любой рабочий на видео с этим справился бы, если бы ему поставили такую задачу.

Как показывает мой опыт, пакистанцы не хотят повышать эффективность своей работы не потому, что не могут, а потому, что не хотят. Люди испытывают отвращение ко всему новому, так что если ситуация на рынке позволяет пакистанцам работать по старинке, голыми руками и босиком, любые рацпредложения они будут сходу отбрасывать как ненужные.

Вы спросите, о каком личном опыте я говорю, если я не был в Пакистане. Отвечу — об опыте работы с российскими тружениками. Приведу ровно один пример.

В виндоуз есть такая штука, как горячие клавиши. Микрософт+D — показать рабочий стол, Ctrl+Shift+T — открыть случайно закрытую вкладку браузера. Если стандартных горячих клавиш не хватает, можно добавить новые — к примеру, у меня по Ctrl+Alt+W запускается Ворд, а по Alt+[ открывается кат в ЖЖ.

И что же, кто-нибудь пользуется хотя бы этим? Немногие. Вот подойдите ко взрослому интеллигентному человеку и спросите его, где тот учился. Вам прочтут целую лекцию про лучший технический вуз города, который «научил думать». Спросите теперь того же взрослого интеллигентного человека, почему он каждую неделю делает вручную табличку, которую макрос может делать автоматически за 5 секунд. Вам скажут, чтобы вы не лезли в чужие дела со своими дурацкими советами.

Внедрение новых технологий — это всегда слёзы и насилие, так как по отношению к инновациям подавляющее большинство людей делится на два типа. У первого типа всё новое вызывает огромное раздражение, «он нам и вовсе не нужон, интернет ваш». У второго типа всё новое вызывает восторг, но только на полдня. Дальше восторг проходит, новое становится старым и забрасывается в угол, как надоевшая игрушка.

Из всего этого следует довольно оптимистичный вывод.

Никакие санкции Запада, который пытается оградить Россию от своих передовых достижений, нам не страшны. У нас давно уже есть непочатый край старых и отлично изученных технологий, на которые мы до сих пор не перешли. Этот резерв настолько велик, что мы, пожалуй, могли бы развивать российские производства ещё лет 50, даже если бы наши технологии внезапно застыли на уровне 2022 года и остались бы на этом уровне навечно.