 

Новое обращение Януковича к украинцам: Они должны потребовать правды

06.07.2022, 22:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По мнению бывшего президента Украины Виктора Януковича, в настоящий момент жителям страны необходимо адекватно оценить происходящее и при этом проявить уважение к различным мнениям. Граждане должны сами решить, чего они хотят – воевать до последнего украинца или сохранить оставшееся, заявил политик в новом обращении, которое появилось на странице его пресс-секретаря Юрия Кирасира
в Facebook*.

Янукович выразил уверенность в неопытности и авантюрности действующей украинской власти, которой, по словам бывшего президента, нельзя безоговорочно доверять. Нынешняя информационная политика Киева не просто изжила себя, а нанесла огромный вред Украине, сказал Виктор Федрович.

“Они (украинцы – Прим. ред.) должны потребовать правды”, – считает политик.

Сейчас важно, чтобы у каждого украинца была возможность высказаться и поделиться конструктивными предложениям. Именно так страна сможет сохранить свое будущее, отметил Виктор Янукович, который был президентом с 2010 по 2014 годы и бежал в Россию во время насильственного государственного переворота на Украине.

* Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.22 / Израиль разрешил въезд в страну туристам, привитым «Спутником V»

16.03.22 / Европейская декларация прав человека будет включена в список экстремистской литературы

24.06.20 / Мнение: Адвокат Ефремова продолжает “заботиться” о его посадке лет на 12 на общий режим – строгий сложновато

30.06.22 / Компания Hyundai может отложить выпуск обновленного кроссовера NEXO до 2024 года

17.12.21 / Мамы стали меньше кормить детей грудью из-за COVID-19

21.06.21 / Шопинг в Париже: Джастин и Хейли Бибер отдыхают во Франции

18.01.22 / Медики рассказали, как ежедневное употребление яиц влияет на организм

29.05.22 / Мнение: Мы убили и расчленили вашего лидера. Извините

07.09.21 / В Череповце впервые пройдёт Всероссийский фестиваль настойки боярышника

30.11.21 / Врач Зоя Богданова назвала 7 причин для отказа от интервального голодания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика