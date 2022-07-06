Скандалы: «Газманова выставили как флаг»

Мошенники пользуются именем певца, обманывая пенсионеров

Тот факт, что существуют люди, для которых нет ничего святого, в общем-то, ни для кого не секрет. Порой, глядя на новостную ленту, кажется, что нажива на наивных россиянах превратилась в какой-то спорт в борьбой за первое место. Упражняются кто во что горазд. Особой популярностью пользуются мошеннические схемы с использованием имен наших популярных артистов. О том, что Олег Газманов в свои 70 прыгает, как юноша, не знает только ленивый. Но вот о том, что, оказывается, у него это получается вовсе не благодаря чудодейственному препарату для лечения суставов, пенсионерка Наталья Ивановна (имя изменено) вместе с подругой узнали совсем недавно.

Дело в том, что именем Олега Газманова пользуются мошенники, которые продают средство для лечения артроза. И до сих пор — довольно успешно. Причем в ход пошли новые методы раскручивания больных людей. «МК» выяснил детали этой истории.

Все началось еще два года назад, тогда была разработана целая схема по обману россиян. В Интернете то и дело попадались яркие материалы, рассказывающие о том, откуда у Олега Газманова столько энергии и жизненных сил. «Чтобы быть в России патриотом, нужно иметь отменное здоровье», — гласили заголовки. Затем было опубликовано большое интервью на портале, стилизованном под известный модный сайт. Сразу отметим: артист его не давал. В интервью Газманов якобы рассказывал, что «медицина у нас в стране убогая», потому что у него пять лет болят колени, а наши врачи помочь не могут, хотя он обращался к российской медицине, поскольку он истинный патриот. Но, по мнению Газманова, дело не только в отсутствии профессионализма. Интерес докторов — получение наживы. В результате, как написано в псевдоинтервью, консультация со специалистами из Германии Газманову помогла. Немецкий ревматолог якобы посоветовал ему методику и средство для лечения суставов, которое есть именно в России, но которое скрывают ото всех. Для убедительности рассказывалось, что методика разработана российским Институтом Ревматологии совместно с немецким Институтом. А затем разговор уходил в сторону обсуждения нового препарата для лечения сустава. Этот гель должен был буквально творить волшебство. После такого подробного интервью всеми любимой российской звезды уже любой читатель невольно задумывался: а не требуют ли лечения и его суставы?..

Сам Газманов узнав впервые о том, что на его имени наживаются, был крайне возмущен. Известно, что своей подвижностью Олег обязан генам и здоровому образу жизни. «Я придерживаюсь методики: отжимаюсь столько раз в день, сколько мне лет», — рассказывал в свое время «МК» артист. И от своей традиции он до сих пор не отступает. Впрочем история как-то постепенно сошла на нет, и ажиотаж вокруг этого поутих. Как выяснилось — продавцы чудо-препарата ушли в подполье, то есть стали реализовывать его по другим схемам — таким, чтобы самим не попасться, и до клиента добраться.

Но буквально несколько недель назад «МК» стало известно, что российские пенсионеры снова продолжают натыкаться в известных российских соцсетях на рекламу чудодейственного «хондропротектора» и даже смогли заказать его по телефону.

«Я листала страничку в соцсети и наткнулась на статью, что Олег Газманов не мог уже прыгать на сцене, а вот это лекарство помогло: теперь он здоров, — рассказала «МК» очередная доверчивая пенсионерка. — Газманова в данном случае как флаг выставили: раз-два, шагом марш к нам! Нажмите сюда на кнопку и возможно выиграете скидку сто процентов для первого заказа. Все это выглядело как лотерея в виде ящичков. Если нажали и увидели полный ящичек — вы выиграли стопроцентную скидку. Я нажала — ящик пустой. Сначала расстроилась. Жму второй раз и: «Ура, вы выиграли!» Дальше всплывает вопрос: «Хотите получить скидку»? Конечно, я обрадовалась, согласилась, нажала на нужную кнопку и в эту секунду на моем телефоне раздался звонок. Я не успела сообразить, как все это произошло. Звонили из этой компании. Ну раз так получилось, я спросила про бесплатное предложение, а мне сказали, что, как говорится, поезд ушел: «Мы уже давно работаем, имеем колоссальное значение для страны». Поэтому с меня оплата 3 тысячи за препарат от артроза. «Можем даже курьера прислать. Какой ваш адрес?..» — уточнили. Меня как-то быстро обработали, и я сказала адрес машинально. Хорошо хоть от курьера отказалась, заказала по почте. Потом поделилась историей с подругой, и она тут же им набрала и еще себе выписала лекарство. Никто не мог даже подумать, что это мошенники. Через несколько дней пришло уведомление, что товар доставлен».

Мы попытались найти чудо-гель, название которого начинается на букву «М», в списке официально-существующих препаратов, но нигде его не обнаружили. Кстати, наименование препарата как будто специально сделано похожим на известное лекарство для лечения диабета и гипертонии , дабы вызывать некий кредит доверия. Мало того, «чудо-гель» не продается ни в одной аптеке. Хотя оно и понятно: кто будет торговать несертифицированным продуктом?

«МК», разумеется, не мог не обратиться к самому артисту, дабы узнать мнение по поводу всего происходящего.

«Это уже не первая подобная история, — рассказал Газманов. — Была, например, публикация по поводу кожных болезней. Якобы я рассказывал, что вылечил их за границей. И эти публикации по поводу «лечения артроза» в том же духе. Я делаю специальные упражнения для спины и позвоночника, потому что у меня были и остаются проблемы со спиной. Но никакие средства для лечения артроза я не использовал и не рекламировал. Мошенники просто берут мои фотографии, какое-то мое интервью на другую тему, набирают из него выдержки, либо вообще пишут не то, что я рассказывал. Я несколько раз в своих соцсетях предупреждал: то, что не появляется на моем официальном сайте, это фейк. Я благодарен вам, что занимаетесь такой историей. Я обращался, кстати, в правоохранительные органы, и они обнаружили, что «ноги растут» из Украины, поэтому с ними не могут ничего сделать. Но это обнаружили еще пару лет назад, до начала специальной военной спецоперации. Я очень огорчен, что люди попадаются на такие уловки. Причем внешне аферисты делают все очень правдоподобно: вот фотография, вот Газманов.

— Вы часто читаете про себя клевету?

— Вообще в отношении меня много всяких фейков распространяют. Вот, например, в двух изданиях недавно написали, что в Тобольске, где было мое выступление в День города, меня не ждали. Был заголовок: «Тобольск не хочет видеть Газманова». Якобы они кого-то спросили и кто-то ответил. При этом я провел очень успешный концерт — там столько народу одновременно никогда не собиралось! Я даже спросил во время выступления: «Правильно, что меня позвали? Если согласны — поднимите руки». Вся площадь подняла руки. Но и после этого вышла еще одна статья, что надоевшего старика Газманова поперли из Тобольска. Ну это уже вообще бред! Ну вот как с этим всем бороться? Конечно, надо, но, к сожалению, возможности такой нет. Мне сказали, что даже если я выиграю суд у тех, кто распространяет фейковую информацию обо мне, им назначат штраф в 50 тысяч рублей, а они получат рекламу. Но ведь здесь затронута моя честь и деловая репутация. Вот если бы был какой-то неподъемный штраф, тогда это оказалось бы действенно. Пока мошенников не будут давить как клопов — они будут делать, что хотят.

— В статье также написано, что вы якобы обращались к зарубежным специалистам для лечения суставов. А вы лечились за рубежом?

— Ну это полная ерунда. Я могу даже признаться, что у меня была проблема с плечом и меня приглашали в Мюнхен сделать операцию. Но два врача в нашей стране меня отговорили, помогли мне без оперативных вмешательств. В результате я обрел ту же подвижность, что и раньше.

…Хочется отметить, что в настоящий момент то самое интервью с Олегом Газмановым о благополучном исцелении с помощью геля уже исчезло со многих ресурсов, но на некоторых, конечно, все-таки осталось, поскольку то, что попало однажды в Интернет, остается в Сети навсегда. А значит, кто-то может на рекламу наткнуться и благополучно заказать чудо-препарат, который не работает.

Ульяна Калашникова

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”