 

Мнение: Не валяй дурака, Америка!

06.07.2022, 22:29, Разное
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Оказывается, не только зампред Совбеза Дмитрий Медведев сегодня пугал США, но и главдепутат Вячеслав Володин сегодня пригрозил США. Мол, США стоит помнить, что Аляска когда-то принадлежала России. Мол, США нужно об этом думать, «когда они начинают пытаться распоряжаться» ресурсами России за границей. Мол, России «есть что возвращать» в США.

Задумался. Может, было бы лучше, если бы Медведев с Володиным устроили соревнование – кто громче пернет? Скверного запаха, наверняка, было бы меньше… Или я не прав?

Фотография спецфляжек отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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