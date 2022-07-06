Мнение: Не валяй дурака, Америка!

Оказывается, не только зампред Совбеза Дмитрий Медведев сегодня пугал США, но и главдепутат Вячеслав Володин сегодня пригрозил США. Мол, США стоит помнить, что Аляска когда-то принадлежала России. Мол, США нужно об этом думать, «когда они начинают пытаться распоряжаться» ресурсами России за границей. Мол, России «есть что возвращать» в США.

Задумался. Может, было бы лучше, если бы Медведев с Володиным устроили соревнование – кто громче пернет? Скверного запаха, наверняка, было бы меньше… Или я не прав?

Фотография спецфляжек отсюда

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