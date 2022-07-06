Замуж за подтянутого – Личное мнение

Нет ни малейших сомнений, что Бузову хотят взять замуж миллионы мужчин. Красива. Умна. Голосиста. Успешна.

Но почему-то гОленька до сих пор одна. Очень странно!



Фото: Соцсети

Странность объяснила подружка Бузовой: нет никакой странности, гОленька весной выйдет замуж!

Процитирую, чтобы все сомневающиеся поверили:

«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной».

Абсолютно подтянутый. Влиятельный. Очень влиятельный. Все всё поняли?

Я несказанно рада за гОленьку. Наконец обретёт хрестоматийное рублёвское счастье! Следующей весной.

Подозреваю, что влиятельного зовут Олегом. Олег и гОленька, как Олег и Настенька — прекрасная пара, горько!

Вы рады?

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