Замуж за подтянутого – Личное мнение
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Нет ни малейших сомнений, что Бузову хотят взять замуж миллионы мужчин. Красива. Умна. Голосиста. Успешна.
Но почему-то гОленька до сих пор одна. Очень странно!
Фото: Соцсети
Странность объяснила подружка Бузовой: нет никакой странности, гОленька весной выйдет замуж!
Процитирую, чтобы все сомневающиеся поверили:
«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной».
Абсолютно подтянутый. Влиятельный. Очень влиятельный. Все всё поняли?
Я несказанно рада за гОленьку. Наконец обретёт хрестоматийное рублёвское счастье! Следующей весной.
Подозреваю, что влиятельного зовут Олегом. Олег и гОленька, как Олег и Настенька — прекрасная пара, горько!
Вы рады?
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Источник: Лена Миро
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