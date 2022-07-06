 

Замуж за подтянутого – Личное мнение

06.07.2022, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нет ни малейших сомнений, что Бузову хотят взять замуж миллионы мужчин. Красива. Умна. Голосиста. Успешна.

Но почему-то гОленька до сих пор одна. Очень странно!


Фото: Соцсети

Странность объяснила подружка Бузовой: нет никакой странности, гОленька весной выйдет замуж!

Процитирую, чтобы все сомневающиеся поверили:

«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной».

Абсолютно подтянутый. Влиятельный. Очень влиятельный. Все всё поняли?

Я несказанно рада за гОленьку. Наконец обретёт хрестоматийное рублёвское счастье! Следующей весной.

Подозреваю, что влиятельного зовут Олегом. Олег и гОленька, как Олег и Настенька — прекрасная пара, горько!

Вы рады?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / В Барнауле произошла массовая драка из-за каминг-аута Деми Ловато

24.01.22 / Скандалы: Коронный прием

29.07.21 / ЦИК и Всероссийское общество слепых заключили соглашение о наблюдении на выборах

25.04.22 / Чего со зрением? – Личное мнение

25.12.21 / Для вхождения России в топ-5 экономик мира Германия может продлить рождественские выходные до 1 марта

29.05.21 / Ей 41, а ее дочурке всего 3 года. Ее мужу уже 50 лет, и с ребенком он почти не водится

14.08.20 / Спонтанная телепортация в обыденной жизни. Истории очевидцев

11.04.22 / В Индии найдены артефакты неизвестной культуры

24.05.21 / Александра Новикова и Feduk поженились: фото кольца

30.05.22 / Дайте им отдохнуть: как позаботиться о здоровье ногтей жарким летом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика