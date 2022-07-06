 

Минобороны: ВСУ используют в военных целях медобъекты Угледара и Константиновки

06.07.2022, 21:45, Новости дня
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ВСУ для военных целей используют медицинские объекты донецких городов Угледара, Бахмута и Константиновки, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Угледаре Донецкой народной республики в городской стоматологической клинике (ул. Молодежная) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы», – сказал Мизинцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что мирных жителей об этом не предупреждают. В Бахмуте в больнице №2 размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Других граждан выгнали из больницы.

А в донецкой Константиновке на территории больницы №2 (ул. Инженерная) националисты оборудовали огневые позиции.

Ранее Мизинцев сообщил, что неонацисты оборудовали позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории николаевского предприятия «Укрхимтрансаммиак», транспортирующего жидкий аммиак.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара в районе Харькова погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая прибыла на Украину как снайпер для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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