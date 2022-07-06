 

Заместитель посла Британии задержан в Иране за шпионаж

06.07.2022, 21:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ряд дипломатов иностранных государств были задержаны в Иране по подозрению в шпионаже, информирует YJC.

Разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) установило, что несколько зарубежных дипломатов пытались получить сведения с места ракетных учений воздушно-космических сил КСИР. В частности, как сообщают СМИ, они пытались получить образцы почвы, передает РИА «Новости».

По данным Tasnim, среди подозреваемых в шпионаже указывается заместитель посла Великобритании в Иране Джайлз Уитакер, а также лица из Польши и Австрии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02.21 / США озаботились арестом лидера антироссийских акций в Грузии

30.04.21 / Второму лжесвидетелю по делу Ефремова дали полтора года исправительных работ

06.07.21 / В Тернополе восьмилетнюю девочку ударил током автомат с игрушками, ребенок в больнице

14.05.21 / Отставные полицейские Франции опубликовали обращение к Макрону

28.03.22 / ФОМ зафиксировал рост поддержки россиянами спецоперации на Украине

23.07.20 / Следователя ГБР, который называл 80% дел против Порошенко бесперспективными, уволили

15.06.21 / “Набросилась толпа пьяных”. Владелец аттракциона в Николаевской области рассказал об аварии

11.12.20 / Новый кроссовер Chevrolet Tracker появится в РФ в 2021 году

24.01.22 / Европарламент проголосовал за запрет использования личных данных для таргетированной рекламы

03.03.22 / В Белоруссии умер последний Герой Советского Союза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика