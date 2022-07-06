Заместитель посла Британии задержан в Иране за шпионаж

Ряд дипломатов иностранных государств были задержаны в Иране по подозрению в шпионаже, информирует YJC.

Разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) установило, что несколько зарубежных дипломатов пытались получить сведения с места ракетных учений воздушно-космических сил КСИР. В частности, как сообщают СМИ, они пытались получить образцы почвы, передает РИА «Новости».

По данным Tasnim, среди подозреваемых в шпионаже указывается заместитель посла Великобритании в Иране Джайлз Уитакер, а также лица из Польши и Австрии.

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