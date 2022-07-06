Политолог оценил вероятность отставки Бориса Джонсона

«Ситуация с вотумом недоверия Борису Джонсону двоякая: давление беспрецедентно, но самому премьеру обычно даже нравится борьба в таких условиях», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов. Ранее более 30 чиновников британского правительства уволились в знак недоверия к премьеру.

«Тактика Бориса Джонсона станет ясна после его встречи с министрами поздно вечером во вторник. Будет ли он отстаивать свою позицию до последнего? Тогда нужно будет что-то менять в правилах партии, чтобы его отправить в отставку. Или же премьер уйдет добровольно», – сказал руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов.

По словам аналитика, примеров, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению, трудно припомнить в новейшей истории Британии. «От Джонсона ушло огромное число министров и других топ-чиновников. Но и сам Джонсон – боец по натуре, поэтому не факт, что он сдастся. Говорят, ему даже нравится оказываться в таких рискованных ситуациях. Если судить чисто по ситуации, по раскладу сил, то велика вероятность того, что премьер уйдет. Но, если вы знаете самого Джонсона, то допустите, что все может оказаться сложнее и дольше», – считает собеседник.

Если же Борис Джонсон откажется уходить с поста добровольно, то, по словам политолога, его противники внутри правящей Консервативной партии могут запустить сложную процедуру: на следующей неделе инициируют перевыборы президиума комитета, который объединяет рядовых членов парламентской фракции. Такое обновление комитета резко расширит свободу рук противникам Джонсона.

«В партийных правилах написано, что голосование по вотуму недоверия премьеру можно проводить лишь раз в год. В начале июня Джонсон уже получил вотум доверия. Значит, теперь нужно ждать еще 11 месяцев. Однако противники Джонсона, взяв под контроль президиум комитета, смогут добиться корректировки документа нормой о том, что при определенных условиях все же можно провести партийный вотум раньше», – добавил Куликов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, за понедельник и вторник более 30 топ-сотрудников британского правительства подали в отставку. В их числе два ключевых игрока команды Джонсона – главы Минфина и Минздрава Риши Сунак и Саджид Джавид. Так однопартийцы отреагировали на скандал, который разгорелся на прошлой неделе вокруг Криса Пинчера, заместителя лидера фракции консервативной партии в палате общин и бывшего замглавы МИДа.

52-летний Пинчер устроил дебош в элитном лондонском клубе «Карлтон», – будучи в состоянии алкогольного опьянения он домогался к двум мужчинам. После скандала Пинчер подал в отставку. Однако тотчас выяснилось, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что ранее тот уже был фигурантом расследования о домогательствах.

Сам премьер сообщил во время слушаний в парламенте, что уйдет в отставку только тогда, когда поймет, что правительство не может продолжать свою работу.

В начале июня Джонсон удачно выкрутился из другого скандала, связанного с вечеринками, в которых он участвовал во время ковидного карантина. Инициатива его противников внутри партии добиться ухода премьера не увенчалась успехом. По итогам голосования 211 парламентариев выступили в поддержку Джонсона, лишь 148 проголосовали «за» вотум недоверия.

«Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор, – написала по этому поводу в своем Telegram-канале пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. – Кто смог, уже ушел. Остальные надеются уговорить шефа. А пусть попробуют свою любимую фразу, которую они обычно используют, меняя режимы: «Boris must go». Или свой режим менять сложнее?»

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