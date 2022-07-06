Fox News – американская молодёжь сходит с ума от антидепрессантов, но СМИ предпочитают этого не замечать

21-летний Роберт Кримо, расстрелявший праздничное шествие в пригороде Чикаго, жил типичной жизнью американских молодых мужчин: одиночество, соцсети и психические расстройства, констатирует Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, за последние тридцать лет население США прочно подсело на психотропные препараты, фармацевтические компании получили баснословные прибыли, а массовые убийства в стране резко участились.

Как мы видели, Кримо всё равно смог легально купить огнестрельное оружие, несмотря на своё явное психическое нездоровье. Задумайтесь: почему так вышло? Посмотрите на Роберта, «Бобби» Кримо. Вы бы продали этому парню ствол? Не похож ли он на психа? Конечно, похож. Так почему же никто не забил тревогу?

Ну, может быть, потому что он не выделялся из общей массы? Может быть, потому что в Америке, как оказалось, много молодых мужчин, очень похожих на этого парня и внешним видом, и поведением. Это не попытка уязвить, это просто правда. Подобно Кримо, они живут в одиночном мире фантазий, с соцсетями, порнографией и видеоиграми. Ловят кайф от одобряемой государством «травки». «Покури ещё! Тебе это полезно!»

Их чувства притуплены бесконечным приёмом психотропных препаратов, которые раздают в каждой школе страны сумасброды, строящие из себя школьных психологов. И, конечно, эти молодые люди сердиты. Они знают, что жизнь у них не будет лучше, чем у их родителей. Только хуже. Это практически гарантировано. Они это знают, не настолько они глупы. И при этом начальственные фигуры в их жизни, в основном женщины, не перестают читать им нотации об их так называемой привилегированности: «Ты мужского пола — значит, ты в привилегированном положении». Только представьте себе. И попробуйте вообразить более нездоровую и несчастную жизнь, чем эта.

Итак, многие молодые люди в Америке сходят с ума. Вас это удивляет? И, кстати, среди них шокирующе много тех, кому доктора прописывали психотропные препараты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, или антидепрессанты. И это касается в том числе многих преступников, совершивших массовые убийства с применением огнестрельного оружия. Имейте в виду, эти препараты предназначены для того, чтобы предотвращать безумное поведение. Однако здесь, похоже, прослеживается связь.

Эрик Харрис, убийца из школы «Колумбайн», принимал золофт и лювокс. За год до него 15-летний Кип Кинкл застрелил своих родителей, после чего его жертвами стали десятки его одноклассников. Он принимал прозак. В 2005 году в Миннесоте 16-летний Джефф Уисе убил своего деда и десять детей. Он тоже принимал прозак. Как и 27-летний Стивен Казмирчак, убивший шесть человек в Университете Северного Иллинойса. В 2012 году — может быть, вы помните — 25-летний Джеймс Холмс вошёл в кинотеатр и открыл стрельбу, жертвами которой стали 82 человека. Он принимал золофт.

Этот список можно зачитывать долго. Сюда же относится 34-летний Аарон Алексис, устроивший в 2013 году стрельбу на Вашингтонской военно-морской верфи. И 21-летний Дилан Руф, расстрелявший церковь в Чарльстоне. Он, по всей видимости, был расистом, и об этом мы много слышали. Ладно. Вот только мы почти ничего не слышали о том, что он принимал селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Он и многие, многие другие. Вам не положено этого замечать. Но некоторые заметили.

Журнал Political Psychology однажды составил список из десятков массовых убийств, совершённых молодыми мужчинами, принимавшими препараты по назначению врача. Есть ли здесь связь? Этого мы точно не знаем. Зато знаем, что дети сейчас принимают гораздо больше этих препаратов, чем когда-либо прежде. Как и население в целом. Кто в наше время не принимает хоть чего-нибудь по рецепту от врача? С 1991 по 2018 год общее количество рецептов на селективные ингибиторы обратного захвата серотонина в США увеличилось на 3000 процентов. 3000 процентов!

3000 процентов чего угодно — это огромная перемена, каких мы обычно не видим. Но смысл конкретно этой перемены заключался в том, чтобы сделать американцев более спокойными, психически здоровыми и счастливыми. «Принимайте эти препараты, и ваши проблемы уйдут! Да, ваши чувства притупятся, вы потеряете часть себя, вы больше не будете испытывать глубокую радость. Вы станете отчасти роботом, но вам по крайней мере не будет хотеться убить себя или причинить вред другим людям», — вот что нам обещали.

3000 процентов. Помогло? Посмотрим. За тот же самый период уровень самоубийств в Соединённых Штатах подскочил на 35 процентов. Помогло? Миллионы людей стали принимать антисуицидальные препараты, и в итоге у нас стало гораздо больше суицидов. Так, может быть, это не работает? Вы думаете: «Не может ли это усугублять проблему?» Посмотрим. Случаи стрельбы по скоплению людей также резко участились за тот же самый период. Вот график, который это отражает.

Недоумки в Twitter всегда вопят одно и то же: «Корреляция и причинно-следственная связь не одно и то же!» Хорошо. Что бы это ни значило. Но скажите нам, недоумки, что же именно происходит? Что значит этот график?

Мы знаем, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина опасны. Это написано прямо на упаковке. Они повышают, цитирую, «риск тревожности, беспокойства, раздражительности, враждебности, агрессивности, импульсивности и мании». Ой, какие пустяки! Это не причинная связь. А что же тогда?

Одно мета-исследование, проведённое Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, показало, что молодые люди, которым прописывали селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, чаще совершают самоубийства. Погодите-ка… Больше самоубийств? Разве это не должно было снизить уровень самоубийств? А у нас их стало больше. Давайте остановимся!

Но мы не останавливаемся. Мы давим педаль в пол. С 2015 по 2019 год использование селективных ингибиторов обратного захвата серотонина подростками в Соединённых Штатах выросло почти на 40 процентов. «Не помогает? Давайте добавим ещё побольше!»

Казалось бы, это масштабная и в высшей степени очевидная проблема, в высшей степени очевидная. Люди не в себе. Они принимают препараты, по-видимому, вызывающие то самое поведение, которое должны предотвращать. Почему же об этом не говорят по телевидению?

Посмотрим. В 2020 году фармацевтическая индустрия в этой стране потратила более 4,5 миллиардов долларов на рекламу на национальном телевидении. Насколько это много? Для сравнения: Pfizer в 2020 году потратил на рекламу больше, чем на исследования и разработки. Но это не было неудачным решением. Это было великолепное решение! Доход Pfizer в прошлом году удвоился и составил более 81 миллиарда долларов.

Как же им это удалось? Рекламная кампания окупилась. Помогла убедить политиков обязать всё население принимать продукцию Pfizer. Продукцию, которая не работает так, как обещает реклама. Продукцию, которая убила огромное количество людей, причём её побочные эффекты не могут быть основанием для исков — так решил конгресс США. Ах, какая бизнес-модель! Казалось бы, вот тема для репортажей СМИ, но нет! Никаких историй о Pfizer. Им (журналистам. — ИноТВ) платят, чтобы они были поклонниками Pfizer. Таковыми они и являются.

Вот, к примеру, твит от CNBC — якобы новостной организации. Цитирую: «Pfizer обладает уникальными возможностями для продвижения РНК-вакцин, которые могут стать прорывом в лечении других инфекций, генетических заболеваний и рака». В скобочках: «Пост оплачен Pfizer». И хэштег «реклама». Это было в их Twitter-аккаунте! Вот вам и новостная организация. Они признают, что это проплаченный пост Pfizer.

Но в защиту CNBC скажем, что они не одни такие. Практически все новости, которые вы видите в Соединённых Штатах, оплачены Pfizer. Взгляните.

CNN: «Андерсон Купер 360°». Спонсор показа Pfizer.

ABC: ABC News Nightline. Спонсор показа Pfizer.

CNN: «Человеческий фактор». Спонсор показа Pfizer.

CBS: CBS Health Watch. Спонсор показа Pfizer.

ABC: «Доброе утро, Америка». Спонсор показа Pfizer.

CNN: CNN Tonight. Спонсор показа Pfizer.

Ого! За всё это платит Pfizer! Но почему? Телеканалы ведь не прописывают лекарства, это делают врачи. Итак, зачем Pfizer, производителю медикаментов, размещать рекламу на телевидении? Мы не уверены, что знаем ответ. Но скажем так: не ждите от CNN или программы «Доброе утро, Америка» нелицеприятных журналистских расследований касательно возможной связи между прописываемыми препаратами и насилием. Вероятно, такого не будет. Потому что они спонсируют эти каналы. Вам будут и дальше говорить, что всё дело в огнестрельном оружии.

«Всё дело в огнестрельном оружии!» — кто-то действительно в это верит? Никто так не думает. Если бы вы и вправду думали, что причина насилия — огнестрельное оружие, вы бы, к примеру, требовали гораздо более сурового преследования за (незаконное. — ИноТВ) хранение и ношение огнестрельного оружия в больших городах, где происходит большинство инцидентов со стрельбой. Но никто этого не делает. Почему? Потому что именно там живут избиратели демократов. Так что вероятность жёстких мер против них нулевая. Вместо этого политики используют эти трагедии, чтобы сделать то, чего им всегда хотелось. Разоружить своих политических противников.

Дата выхода в эфир 05 июля 2022 года.