Le Nouvel Observateur – «в отчаянном положении» — курс евро к доллару достиг 20-летнего минимума

Впервые за почти 20 лет курс евро провалился до 1,0298 долларов, пишет Le Nouvel Observateur. Эксперты видят причину в возможной рецессии, энергетическом кризисе в Европе и поддержке американской валюты со стороны Федеральной резервной системы.



AP

Во вторник, 5 июля, евро достигло минимума по отношению к доллару за почти 20-летний период на фоне энергетического кризиса в Европе и укрепления американской валюты, пишет Le Nouvel Observateur. Таким образом, курс евро составил 1,0298 долларов.

«Растущие опасения рецессии снизили курс евро, в то время как доллар взлетел», — приводит издание комментарий Фионы Чинкотты, аналитика из трейдинговой компании City Index. По её словам, трейдеры ставят на то, что Федеральная резервная система продолжит резко поднимать процентную ставку для сдерживания инфляции. Аналитик добавляет, что опубликованные во вторник данные Индекса деловой активности (PMI) по Европе говорят о риске экономического спада в конце второго квартала.

Кроме того, по данным агентства S&P Global, в июне в зоне евро существенно замедлился рост экономической активности в частном секторе. Теперь он находится на самом низком уровне за последние 16 месяцев. Аналитик Markets.com Нил Уилсон считает, что зоне евро не удастся избежать рецессии. По его словам, «евро находится в отчаянном положении», и если ЕЦБ не спохватится, в скором времени курсы доллара и евро могут сравняться.

Энергетический кризис также негативно влияет на единую европейскую валюту. «Из-за высокого роста цен на газ и электричество экономика ЕС серьёзно рискует войти в фазу рецессии раньше, чем предполагалось», — подтверждает аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Тревор Сикорски.

Со своей стороны аналитик Western Union Гийом Дежеан указывает, что возникает опасность «дефицита энергоресурсов» и одновременно сокращения энергопотребления домашними хозяйствами из-за уменьшения покупательной способности. С начала года цены на газ на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах подскочили почти на 150%, достигнув во вторник €176,01 мегаватт-час. До 24 февраля они не превышали €100 мегаватт-час.