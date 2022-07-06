Мнение: Дружба или «брак по расчёту» с КНР, китайский импорт и история России в китайской Википедии

1. В сети обсуждают отказ Си Цзиньпина приехать в Россию по приглашению Владимира Путина. Согласно официальному ответу властей КНР, продолжающаяся эпидемия ковида не позволяет наносить подобного рода визиты. По мнению наших недругов, однако, это предательство и слив России китайцами.

В действительности, разумеется, это довольно мелкий и мало что значащий эпизод на общем фоне. Свою верность России Китай доказывает постоянно, ибо дружить с нами и выгодно, и приятно. Личные отношения между лидерами наших стран очень хорошие, это вынуждены признавать даже эксперты западных изданий (ссылка):



Президент России Владимир Путин в переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином зашифровал послание Западу. Об этом в статье для Bloomberg заявил профессор Минсин Пей.

«Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями. Их телефонный разговор был приурочен к дню рождения лидера Китая, но он был организован и для того, чтобы отправить послание Западу», — говорится в материале.

По словам эксперта, раньше отношения между Россией и Китаем напоминали «брак по расчёту», однако сегодня Москва и Пекин являются надёжными союзниками, во многом благодаря личным близким отношениям Путина и Си Цзиньпина.

2. Дружба дружбой, но в отношениях между государствами надо смотреть и на экономические показатели. Для России важен импорт из Китая, поскольку именно оттуда, после оскотинивания Запада, мы теперь получаем многие важные для нас товары.

В феврале-апреле китайский импорт в Россию падал. Однако уже в апреле почти сошло на нет, а в мае снова начался рост (ссылка).

Всё идёт согласно прогнозам. Вначале торговля сократилась, ибо нужно было время, чтобы выстроить новые логистические и финансовые цепочки, в которые западные страны не могли бы сунуть свой длинный санкционный нос. Но как только организационные вопросы были решены, импорт начал восстанавливаться.

Счастливые китайцы сейчас приплясывают от радости, так как Запад подарил им значительную часть рынка. На рынке смартфонов, например, стремительно теряет позиции не только американский Apple, но и корейский Samsung, тогда как китайские бренды увеличили продажи в разы, и в итоге уже очень скоро могут занять до 90% рынка (ссылки).

Даже если мы паче чаяния простим американцев, им будет сложно вернуться на российский рынок электроники. Качеством они взять больше не могут, китайская продукция в этом плане уже не отличается от западной. Может помочь разве что демпинг, но тогда уже не китайцам, а американцам придётся работать за миску риса в день.

3. Российская история вызывает большой интерес в Китае (ссылка):

Жительница Китая создала в Википедии целую альтернативную историю России. Она писала статьи более 10 лет, дополняя историю Средневековья в России несуществующими персонажами и событиями. Эту мистификацию случайно обнаружил автор фантастических романов Ифань.

Как оказалось, в китайской версии Википедии было более 200 фальшивых статей по истории Тверского княжества, их автором была женщина, которая писала материалы с четырёх поддельных профилей.

Всё началось с того, что Ифань наткнулся в Википедии на информацию о крупном серебряном Кашинском руднике. В статье утверждалось, что его открыли во времена Тверского княжества, после чего он стал одним из крупных центров и источников богатства. Утверждалось, что на руднике якобы работало 30 тысяч рабов и 10 тысяч свободных мужчин, а объёмы добычи были таковы, что спровоцировали несколько войн с 1305 по 1485 год.

«После падения Тверского княжества он продолжал разрабатываться Великим княжеством Московским и его правопреемниками, пока рудник не был закрыт из-за истощения в середине XVIII века», — утверждалось в статье. Помимо этого, другие статьи описывали военные действия, походы и многочисленные подробности этого исторического периода.

Ифань, который наткнулся на эту статью, в конце концов и разоблачил её. По его словам, в русскоязычной и англоязычной версиях нет многих персонажей, которых упоминал автор в китайской Википедии. Причем эти персонажи перемешаны с реальными историческими личностями таким образом, что невозможно понять, где настоящие факты, а где подделка.

Дальнейшие поиски показали, что статьи писали с 2010 года. Автором их была некая Чжэмао (утверждается, что это псевдоним), которую называли дочерью работавшего в России дипломата. Также она якобы получила диплом по российской истории и гражданство РФ, выйдя замуж за россиянина. Всего она написала 206 статей, большинство из которых уже удалены, а остальные находятся на этапе проверки.

Сама Чжэмао уже опубликовала письмо с извинениями и рассказала, что на самом деле она домохозяйка и имеет лишь среднее образование. Специалисты уже назвали эту мистификацию одной из крупнейших для Википедии, а многие пользователей сети оценили талант и настойчивость Чжэмао. Они даже попросили её написать роман и опубликовать его.

Отмечается, что минимум одна статья попала в английскую, арабскую, русскую и румынскую версии энциклопедии.

Главное преимущество энциклопедий-викисистем в том, что они умеют самоочищаться от ошибок, поэтому они надёжнее других источников. Поэтому с течением времени ошибки и фейки постепенно исправляются.

Разумеется, это работает только в том случае, если википроекты не ангажированы. Например, русскоязычной Википедии доверять нельзя, так как ей управляют идейные русофобы, которые любое событие стараются истолковать в духе Фёлькишер беобахтер, против России.