 

Зеленский поставил в приоритет террор в Донбассе – сбежавший из Украины депутат Рады Кива

06.07.2022, 21:10, Разное
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На последнем заседании президент Украины Владимир Зеленский назвал основные направления для разведки и контрразведки Минобороны, сообщил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем телеграм-канале. По словам экс-парламентария, украинский лидер поставил в приоритет террор и дестабилизацию ситуации в Донбассе и на других территориях, которые Россия взяла под контроль во время спецоперации на Украине.

Также Зеленский якобы поручил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову приступить к разработке специальной операции – ликвидации членов нового правительства в Херсонской области. При этом президент Украины упомянул Сергея Елисеева, которого на днях назначили новым главой правительства региона, отметил Кива.

Экс-депутат Рады объяснил, что Зеленский пытается показать украинскому народу хаос и панику на неподконтрольных Киеву территориях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Владимира Зеленского в организации государственного террора. Дипломат считает, что западным странам, которые поставляют оружие на Украину в том числе во время спецоперации, необходимо осознать, что именно они ответственны за гибель мирных жителей в Донбассе. Слова политика приводили “Дни.ру”.



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