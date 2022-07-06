Скандалы: Курортный боевик

Кому принадлежит пляж «Фрегат» в Сочи, где охранники жестоко избили посетителя

Власти Сочи намерены расторгнуть договор с пансионатом «Фрегат» — арендатором пляжа. Об этом сообщил директор Департамента туризма горадминистрации Кирилл Ярыш. — В Сочи на днях произошёл вопиющий случай — избиение одного из посетителей пляжа. Город оперативно отреагировал на ситуацию. Наша позиция в данном случае бескомпромиссная и жёсткая. В настоящее время готовится постановление о расторжении договора с пользователем пляжной территории, — сказал Ярыш.

Напомним, 3 июля охранники с арматурой в руках набросились на 23-летнего Никиту Гораева, чемпиона Минска по самбо. Как выяснилось, незадолго до этого две его сестры — 6 и 14 лет — планировали снять видеоролик для соцсетей. Девочки нарезали арбузы и начали бесплатно раздавать посетителям пляжа. Охранники решили, что дети отнимают заработок у местных торговцев фруктами, и стали выгонять их с пляжа. За девочек заступился брат. За это ему и досталось.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

На кого работают охранники

Формально пляж находится в введении АО «Пансионат «Фрегат»: расстояние от ресепшена до моря составляет всего 50 метров. Гостиница зарабатывает на береговой линии как может. Есть рестораны, бары, платные бунгало и лежаки, можно снять яхту или гидроцикл.

Непосредственным владельцем пансионата «Фрегат» числится предприятие «Адлеркурорт», которое в свою очередь принадлежит «Бальнеологическому курорту «Мацеста» — холдингу, входящему в структуру Федерации независимых профсоюзов России.

Гендиректор пансионата — Сергей Дёмин. В начале десятых годов он трудился замначальника отдела Межрегионального территориального управления Росимущества Краснодарского края и Республики Адыгея. В 2015–2016 годах его полный тёзка занимал должность замдиректора Департамента городского хозяйства в Администрации Сочи. А полная тёзка его жены (Татьяна Дёмина) ранее была замглавы Хостинского района.

За последние два года Сергей Дёмин превратился в гостиничного короля Сочи. В 2020-м он основал фирму «Зеркало», на которую теперь регистрирует товарные знаки премиальных гостиниц: Sun Peak, South Mirror Residence, The Manor hotel и Golden Wings. А в 2021-м Дёмин выкупил 100% доли трехзвёздочного отеля «Олеся».

Юридический адрес предприятия «Зеркало» — жилые апартаменты в сталинке на улице Гагарина, 54 в Сочи. Их площадь — 148 квадратов, примерная стоимость — свыше 25 млн рублей.

У Дёмина есть 41-летний сын Вадим, который в качестве застройщика возвёл большинство вышеупомянутых отелей. А с 2021 года является владельцем санатория «Коралл» в Адлере. Среди друзей Дёмина-младшего на различных праздниках часто мелькает бывший замначальника Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому краю Александр Петухов. Возможно, их познакомил Дёмин-старший. Петухов в 2017–2018 годах возглавлял в Администрации Сочи Управление по профилактической работе с населением.

Пансионат с репутацией

Раньше пляж «Фрегат» ругали за грязь и дороговизну услуг, но оценка в Интернете была чуть выше средней. Теперь, после вопиющего инцидента, посыпались новые отрицательные отзывы. Их уже под сотню, оценка пляжа упала ниже некуда — 1 из 5.

— Ужасный, грубый обслуживающий персонал, ведут себя как животные, постоянно пристают к девушкам, на замечания реагируют с агрессией. К отдыху категорически не советую, — из отзывов понятно, что охранники и раньше конфликтовали с отдыхающими.

АО «Пансионат «Фрегат» принёс в прошлом году чистую прибыль 44 млн рублей при выручке 356 млн рублей. В 2017–2020 годах в этом отеле отдыхали сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Краснодарскому краю — с ведомством было заключено пять госконтрактов суммарной стоимостью всего полмиллиона рублей. Цена на проживание кажется заниженной. Например, учёным из НИИ прикладной химии такой отдых обошёлся в 15 раз дороже — это следует из сайта госзакупок.

В краевом Арбитражном суде сейчас слушается дело против «пансионата «Фрегат». Иск подала мэрия Сочи. Спор разыгрался вокруг помещений площадью свыше 25 тыс. кв. м на улице Ленина, 219 — это главный корпус здания. Власти требуют признать их самостроем и снести. Возможно, речь идёт о нелегально возведённых этажах.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”