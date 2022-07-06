 

Любимая папина доча – Личное мнение

06.07.2022, 20:35, Разное
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Вечная припевочка Александра Захарова судится с «Ленкомом» за авторские права на спектакли своего отца Марка Захарова.


Фото: Соцсети

Пока идёт суд, Захарова лишилась всех ролей в театре. Причина — «возрастное несоответствие».

Ну, как бы да: бывшей принцессе «Ленкома» — 60. Не по возрасту ей старлеток играть. Не по возрасту.

Да, и не только в возрасте, судя по всему, дело. Роль кого можно сейчас предложить этой женщине? Лично я теряюсь и не нахожу ответа на этот простой, казалось бы, вопрос.


Фото: Соцсети

Когда был жив папенька, Захарова стояла в театре на божничке. Перед единственной и драгоценной доченькой великого и всемогущего стелились, пылинки с неё сдували, лебезили и заискивали.

А теперь пожилую Сашеньку поставили на место, которого она заслуживает не в силу того, что сперматозоид Марка Захарова добрался до яйцеклетки её матери, а по уровню своих способностей.

Александру Марковну сняли с ролей, которым она по возрасту не соответствует, а роли, которым она по нему соответствует, не дали. Захарова — не Фрейндлих и не Чурикова. Не потянет.

За дочку Марка Захарова тут же вступилась Людмила Поргина — ещё одна, мягко говоря, малоспособная актриса, известная в народе как вдова Николая Караченцова.


Фото: Соцсети

Я вообще в шоке нахожусь. Даже не пойму, что такое происходит? Я за Захарову очень переживаю! Очень! Как это так — дочку Марка Анатольевича Захарова снимают с ролей. Мне как-то это непонятно, мягко говоря.

Поргиной непонятно, как можно снять с ролей дочку самого Захарова. А мне вот непонятно, как можно, в принципе, ставить на эти роли бездарность? Просто потому что папа сильно любил дочу?

Ну, так подарил бы доче «Мерседес» на 55-летие, что ли, а не зрителя бы её игрой в Офелию мучал.

Захарова, впрочем, за Поргину тоже в своё время вступалась:

А как же нужно ненавидеть блистательного Николая Караченцова, звезду «Ленкома», чтобы так издеваться над его вдовой Людмилой Андреевной Поргиной?! Заслуженную артистку затолкать в массовку, без конца пересчитывать ее пенсию и ее годы. Зачем?

Тут возникает вопрос: а какие именно роли сделали Поргину заслуженной артисткой? Роль жены Караченцова? Роль сиделки на диване в горлопанских ток-шоу, куда она возила своего еле живого тогда мужа на коляске?

Поражает, как пламенно обе верят в то, что право имеют. И на пенсию, которые значительно выше, чем у металлургов и врачей, и на роли, которым они не соответствуют, и на особое — крайне трепетное и почтительное — к себе отношение.

Просто потому, что одна — дочь Марка Захарова, а другая — вдова Николая Караченцова.

Смотрю я на всё это и не могу не похвалить Билла Гейтса, решившего не подпорки своим детям ставить, а лишить их наследства, чтобы сами развивались и добивались чего-то в жизни.

Источник: Лена Миро



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