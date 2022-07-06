 

В офисе Зеленского ожидают катастрофическое падение экономики Украины по итогам года

06.07.2022, 20:23, Новости дня
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Советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что ожидает падение экономики Украины на уровне 40%.

«Я бы оценивал экономический спад в этом году на уровне как минимум 35%, но вообще склоняюсь к мысли, что он будет на уровне 40%», – сказал Устенко в эфире телеканала «Украина 24», информирует РИА «Новости».

По его словам, «это глобальное катастрофическое падение».

Ранее Устенко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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