В офисе Зеленского ожидают катастрофическое падение экономики Украины по итогам года

Советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что ожидает падение экономики Украины на уровне 40%.

«Я бы оценивал экономический спад в этом году на уровне как минимум 35%, но вообще склоняюсь к мысли, что он будет на уровне 40%», – сказал Устенко в эфире телеканала «Украина 24», информирует РИА «Новости».

По его словам, «это глобальное катастрофическое падение».

Ранее Устенко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%.

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