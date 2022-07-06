В ЛНР назвали сроки начала работ на заводе «Азот» в Северодонецке

Первая группа сотрудников химкомбината «Азот» в Северодонецке приступит к работе на территории предприятия 11 июля, сообщил на встрече с рабочими представитель администрации завода Валентин Голубев.

«Мы будем писать [заявление о приеме на работу] на [имя] мэра условно охранниками при горсовете. Устраиваемся в город охранниками. Работать будем на «Азоте». Будет охрана, будет другая охрана в кавычках, которая будет заниматься электрикой, будет еще охрана, которая будет заниматься восстановлением механики. Будет это 200 человек сейчас, но 200 не ограничимся. Будем и дальше набирать. Для работы предприятия нам нужны не сотни, а тысячи людей. Пока будем восстанавливать предприятие. Ориентировочный срок начала работы – понедельник (11 июля)», – сказал Голубев, передает ТАСС.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что предприятие «Азот» в Северодонецке практически не пострадало и вскоре сможет начать работу. 25 июня подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, вся территория промышленной зоны химпредприятия «Азот» перешла под контроль подразделений ЛНР.

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