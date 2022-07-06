Зеленский признался, что не рассчитывает получить самолеты от Запада
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию от западных стран, но еще ожидает мощных систем противовоздушной обороны.
«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», – сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Британии Михолом Мартином, передает РИА «Новости».
В среду ирландский политик прибыл на Украину, где посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео из Лисичанска, на котором видна брошенная украинская военная техника.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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