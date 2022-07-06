Зеленский признался, что не рассчитывает получить самолеты от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию от западных стран, но еще ожидает мощных систем противовоздушной обороны.

«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», – сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Британии Михолом Мартином, передает РИА «Новости».

В среду ирландский политик прибыл на Украину, где посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео из Лисичанска, на котором видна брошенная украинская военная техника.

—