 

Зеленский признался, что не рассчитывает получить самолеты от Запада

06.07.2022, 20:23, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию от западных стран, но еще ожидает мощных систем противовоздушной обороны.

«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», – сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Британии Михолом Мартином, передает РИА «Новости».

В среду ирландский политик прибыл на Украину, где посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео из Лисичанска, на котором видна брошенная украинская военная техника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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