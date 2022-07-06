RP – «рубим сук, на котором сидим» — немецкий политик призвал отменить энергетические санкции против России

От абсолютно провальной санкционной политики Германии в отношении РФ страдают только сами немцы, заявил в интервью Rheinische Post немецкий политик, глава парламентского Комитета по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. Москве же штрафные меры приносят выгоду, а именно увеличение доходов от продаж сырья по высоким ценам. В связи с этим он призывает отменить санкции и начать переговоры с Кремлём, в том числе и о временном запуске газопровода «Северный поток — 2».



AP

Принимая энергетические санкции против России, Германия «рубит сук, на котором сидит», заявил в интервью Rheinische Post депутат Бундестага от партии «Левые», глава парламентского Комитета по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. Вместо этого немецкое правительство должно сделать всё, чтобы обеспечить энергоснабжение страны, подчеркнул он. И для этого нужно говорить с Россией, несмотря на боевые действия на Украине: «В случае необходимости и о том, чтобы временно ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», если невозможно обеспечить газоснабжение по-другому».

«От сбоя в газоснабжении сильно пострадают не только граждане, но он ещё и приведёт к катастрофическим последствиям для промышленности, — предостерегает Эрнст. — У многих предприятий нет возможности перевести свои производственные процессы на другие энергоносители. Они зависят от природного газа, необходимого для поддержания производства. В краткосрочной перспективе это грозит потерей рабочих мест, что само по себе уже плохо. Перебои в газоснабжении могут нанести промышленному хребту Германии непоправимый урон».

Немецкий политик убеждён, что Берлин недооценивает угрозу: «Сейчас нужно не советовать людям убавить отопление или перестать отапливать бассейны. Это не решает проблему. Необходимо не допустить рационирования газа в промышленности и гарантировать обеспечение домов и предприятий в ближайшие месяцы». Также он потребовал, чтобы немецкое правительство сдерживало рост цен на энергоресурсы.

Антироссийские энергетические санкции не работают, констатирует Эрнст. Напротив, они только приносят РФ выгоду: «Да, они приводят к снижению объёма продаж, но доходы от этих продаж в среднем выше. С января по май этого года счёт текущих операций РФ с остальным миром увеличился практически в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Взрывной рост цен на такое сырьё, как нефть и газ, привёл к тому, что РФ в целом стала больше зарабатывать на продаже энергии, чем раньше. Таким образом наши санкции приносят РФ выгоду».

Страдают же от этой «абсолютно провальной санкционной политики» немцы и немецкая экономика, заключает Эрнст: «Россия же радуется росту цен на свои энергетические продукты и тому, как старательно мы рубим сук, на котором сидим».