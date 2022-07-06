 

El País – Калининград не боится НАТО

06.07.2022, 20:14, Разное
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Калининград — российский эксклав на Балтийском море — не боится Североатлантического альянса, пишет El País. Хотя, как считает издание, ощущение того, что область стала объектом осады, проникло уже во все поколения, однако местные жители сохраняют спокойствие и уверены в надёжности защиты города.


AP

Калининград не боится Североатлантического альянса, пишет El País. Этот российский эксклав на Балтийском море отделён от остальной части страны и находится в окружении Польши и Литвы, отмечается в статье.

Между тем его жители сохраняют спокойствие, не обращая внимания на предполагаемую «блокаду», в которой, как указывается в статье, «Кремль обвиняет НАТО».

При этом испанское издание отмечает, что слово «блокада» вызывает в русском сознании воспоминания о военных трагедиях прошлого и усиливает ощущение напряжённости и загнанности в угол врагом.

В середине июня Литва из-за санкций, введённых Европой против Москвы в связи с конфликтом на Украине, начала ограничивать пропуск товаров на российскую территорию с населением чуть более миллиона человек.

Эскалации напряжённости поспособствовало также заявление президента США Джо Байдена, который на прошлой неделе на саммите НАТО в Мадриде объявил об усилении войск в Прибалтике для защиты этих стран.

Однако ни власти Калининградской области, ни её население не беспокоятся: они уповают на огромную российскую армию и на беспрецедентную активизацию логистики.

Калининград — бывший прусский Кёнигсберг — был присоединён к СССР в 1945 году. Европейский союз, в частности Германия и Польша, признают суверенитет РФ над этой областью и отказались от любых территориальных претензий. Стратегическое значение Калининграда заключается в том, что это единственный западный порт России, где зимой не замерзает море, говорится в статье.
 
Этот анклав — один из основных источников напряжённости в отношениях с НАТО. Однако глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прямо заявил, что они не видят угрозы в военном присутствии альянса в Прибалтике.

«Боевые формирования (НАТО. — ИноТВ) увеличиваются, но наша защита надёжна», — ответил он, подчеркнув, что в регионе размещено огромное количество российских войск, самолётов, кораблей и вооружений.

«Мы не беспокоимся», — добавил Лысков.

Ощущение того, что область стала объектом осады, проникло во все поколения. Между тем молодой таксист Арсен Азарян заявил изданию: «Вторгаться в Калининград бесполезно, он очень хорошо защищён».

Литва с 18 июня приостановила транзит через свою территорию товаров, находящихся под санкциями. Это не сказалось на торговле, хотя магазины и снабжаются по крайне высоким ценам.

«Всё продолжается, как прежде. Есть продукты и другие товары… У нас много своих заводов», — заявил таксист.

В схожем ключе высказалась и пожилая женщина, которая предпочла не называть своё имя: «Абсолютное спокойствие. У нас всё есть, и стройки продолжаются». 



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