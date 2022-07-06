Мнение: Немытые итальянцы, часы для кражи и право собственности на навоз

1. Ладно немцы, они давно уже имеют репутацию педантов и скупцов. Пускай себе экономят воду в душе, как призывают их власти, пускай высчитывают части тела, которые обязательно и необязательно мыть сегодня. Но теперь по стопам немцев пошли и итальянцы! А ведь в Италии вроде как тепло, светло, и вообще полная дольче вита. Но и там за русофобию тоже приходится платить.

Блогер statistiki указала в комментариях на методы итальянской экономии. В городке под Болоньей за повторное мытьё головы клиента в парикмахерской для местных цирюльников ввели немалый штраф – 500 евро, то есть 28 тысяч рублей (ссылка 1, ссылка 2).

Официально это не из-за роста цен на энергоносители, а из-за нехватки воды во время суровой летней жары, наступившей в этом году. Но вообще-то, воду в любой город можно завести, а с жарой можно бороться с помощью кондиционеров. И вот для этого как раз нужно топливо, нужно электричество, нужны российские нефть и газ. Которые сейчас в Европе рекордно дорожают.

2. И вы ещё говорите, что Европа – безопасное место, что там нет преступности. Эх, если бы… Там грабят туристов прямо среди бела дня, причём проблема настолько серьёзная, что местным властям приходится проявлять недюжинную фантазию для её решения (ссылка):



Отели Неаполя могут предложить своим гостям обменять дорогие часы на пластиковые аналоги на время прогулок по итальянскому городу. Способ обезопасить туристов от мошенников на улицах придумал президент национальной ассоциации туроператоров Aidit Чезаре Фоа, пишет CNN.

«Очень важно, чтобы туристы в Неаполе могли наслаждаться спокойным отдыхом в городе, поэтому отели и городской совет должны позаботиться о безопасности путешественников и предоставить им пластиковые часы», — заявил Фоа.

3. После того, как польские власти разрешили полякам собирать валежник (причём платно, а не бесплатно, как в России), тема валежника себя исчерпала (ссылка). Троллить Россию валежником стало сложно.

Тем временем наши депутаты продолжают свою кропотливую законодательную деятельность, постепенно наводя порядок во всевозможных сферах. В этот раз они озаботились натуральными удобрениями для нашего растущего сельского хозяйства (ссылка):

В России навоз станет собственностью граждан. Согласно принятому Госдумой закону, удобрение теперь можно оформить в право собственности, после чего продать без сложностей. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который опубликован в думской базе данных.

По действующему законодательству, навоз относится к отходам производства и его использование в сельскохозяйственном обороте запрещено. Для этого необходимо разрабатывать паспорт отходов, опираясь на класс опасности, провести экологическую экспертизу и получить лицензию.

После вступления закона в силу навоз и помет при необходимой обработке будут относиться к побочным продуктам животноводства, повышающие плодородность почвы.

«Принятие законопроекта позволит создать самостоятельную отрасль обращения органических удобрений, экспортировать эту продукцию, а так же использовать побочные продукты животноводства в качестве сырья в сельскохозяйственном производстве», — говорится в пояснительной записке.

Тема органических удобрений и натуральной пищи сейчас очень популярна и у нас, и на Западе. Если это позволит нашему с/х зарабатывать ещё больше, Госдуме можно будет только лишь рукоплескать за вовремя принятые важные решения.

Насколько я знаю, в России сейчас делают передовые линии по переработке навоза в удобрения. Раньше работу тормозила как раз бюрократия. Теперь можно ожидать повышения эффективности фермерских хозяйств по всей стране.