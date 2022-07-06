Сервисы доставки еды начнут использовать военную навигацию

Крупнейшие в России сервисы доставки еды переходят на военную спутниковую связь для ориентации курьеров в городах страны.

Специалисты объясняют необычный шаг последствиями санкций: применять легально или сколь-нибудь удобно карты от Google больше нельзя, курьеры зачастую теряются в чужих мегаполисах.

– Вопрос обсуждался длительное время. Решения лучше мы так и не нашли, – сказал источник.

Сами военные положительно ответили на запрос сервисов. Мобильные приложения уже частично интегрировали с военными частотами и теперь курьеры теперь могут доставить еду даже тем клиентам, которые не указали адрес полностью или указали его неверно. Военный спутник отслеживает сигналы с устройств, принадлежащих целям (заказчикам), и передаёт точные координаты.

Однако есть и недостаток, на который жалуются и работники, и клиенты: доставщикам приходится брать с собой портативную принимающую станцию В-950А/В «Янтарь», работающую совместно с приложением. Несмотря на то, что устройство позиционируется, как компактное, фактически оно весит 34 кг, а после установки антенн в рабочее положение ещё и занимает несколько квадратных метров. Из-за особенностей его работы еда подвергается постоянному радиоактивному облучению. С одной стороны это помогает ей оставаться горячей даже если курьер задержался, но некоторые высказывают опасения о безопасности такой пищи.

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