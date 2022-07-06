Мнение: Пивоваров заочно арестован

В Москве заочно арестован по делу о растрате бывший глава ИНИОН РАН и известный фальсификатор истории “академик” Юрий Пивоваров.

Сам Пивоваров нынче скрывается за границей, поддерживает Украину и в Россию возвращаться не спешит.

В свое время писал про эту падаль в контексте разоблачения различных антисоветских фейков, которые вбрасывал Пивоваров. Жалко, что не сядет.

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