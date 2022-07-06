Мнение: Логика параллельной метавселенной

Внезапное обострение отношений с Норвегией, включающее в себя полностью абсурдное предложение денонсировать договор о передаче Норвегии российской акватории от 10 года (абсурдное в том смысле, что такие договоры откатить назад практически невозможно) — всё это может иметь определенный смысл с точки зрения кремлевских. Во всяком случае, в их параллельной реальности и метавселенной логика, безусловно, наличествует. Другой вопрос, что эта логика вообще нигде не стыкуется с той вселенной, где живут все остальные.

Норвегия — критически важный поставщик энергоресурсов в Европу. У нас камлают на исчерпание норвежских запасов, но это сродни ожиданию Гитлера прихода армии Венка и радостного возбуждения по поводу смерти Рузвельта — на конечный исход ни малейшего влияния такие события не оказывают. Запасы периодически корректируются, пополняются, и Норвегия все так же исправно отсылает в европейском направлении очередные порции живительных потоков. Заботливо складывая в схрон прибыль и распределяя часть ее на улучшение благосостояния страны и населения, а не на аквадискотеки, яхты и войны.

Кремль отчаянно пытается задавить Европу энергетическим голодом, фактически шантажируя ее зимним коллапсом этого года. Однако европейцы пока вполне твердо держатся, предполагая (и вполне обоснованно), что определенный ресурс устойчивости у них еще есть. Да, не без потерь и тяжелых последствий, но все же.

При этом нужно помнить, что Норвегия в значительной мере обеспечивает своими ресурсами Великобританию, которая занимает в структуре норвежских поставок почти 20 процентов. Удар по Норвегии — это удар по Великобритании, которая придерживается самой жесткой позиции среди стран Европы в отношении России.

В Кремле звезды сходятся на идее создать не просто кризисную, а катастрофическую ситуацию в Европе, чтобы вынудить ее согласиться на переговоры, снять хотя бы часть санкций и забыть свои претензии по Украине. Другой причины идти ва-банк у кремлевских уже нет: их политика дошла до точки, за которой нет никакого пространства решений.

Отсюда и дичь в отношении Норвегии. Нормальный человек, конечно, начнет крутить пальцем у виска: ребята, вы и так загрузили себя по самое не хочу проблемами, зачем вам еще Норвегия? Но это нормальный человек. В Кремле таких давно нет — вывели. Поэтому и логика: «Горит сарай — гори и хата». Конец всё равно один, какая разница — одна спец-операция или пять. А вдруг проскочим?

ПС. В этой же логике, кстати, и резкое обострение отношений с Казахстаном по поводу его нефти. Эта нефть тоже должна идти в Европу, и этот канал тоже пытаются перекрыть. С той же целью. Да, президент Токаев непочтительно высказался, и поставить его на место — одна из задач. Но основная — это борьба с Европой. Перекрыть всё, что можно. Да, испортим отношения с Казахстаном. Но это же когда будет, сейчас задача выживания. Выживем — будем думать. Не выживем — так зачем вообще думать?

Другой логики там нет. Ее проблема, как обычно, в том, что она реактивна. Чистый рефлекс, никакой стратегии или проекта действий. Понять кремлевских можно — прожили же двадцать лет без стратегии, протянем и еще как-нибудь. Да и менять уже что-то поздно: нет там таких, кто способен смотреть хотя бы на неделю вперед.

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