 

В Белоруссии обвинили НАТО в подготовке к войне

06.07.2022, 18:55, Новости дня
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Военные приготовления и маневры войск НАТО на территории Польши свидетельствуют о подготовке альянса к войне на восточном фланге, сообщил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин.

Глава разведки считает, что США и европейские страны последние месяцы начали активно отрабатывать механизмы создания армейских группировок «в кратчайшие сроки». Он обвинил руководство западных держав в намерении применить эти войска против РФ и Белоруссии «по необходимости», информирует «Белта».

«По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении», – сказал Косыгин.

Военный также назвал польское руководство «последователями Аллена Даллеса», которые «ищут способ свергнуть неугодный им белорусский режим». При этом он заверил, что Минск сможет дать адекватный ответ на «готовящиеся провокации».

Ранее президент РФ Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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