СМИ: Вашингтон обсуждает с ЕС установление предельной цены на российскую нефть

Американская администрация обсуждает союзниками из Европы установление предельной цены на нефть из России, сообщило агентство Bloomberg.

«США и союзники обсуждают установление предела стоимости российской нефти на уровне 40-60 долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.

Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.

Сообщалось, страны G7 будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота.

Газета ВЗГЛЯД объясняла суть продвигаемой Западом идеи установить некую предельную цену на российскую нефть, чтобы лишить нашу страну многомиллиардных доходов, и рассказывала, почему осуществить это в реальности практически невозможно.

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