Смольный доверил крупные проекты в Петербурге волгоградской компании с антипатриотичным правлением

Над крупными проектами в Курортном районе Петербурга и Невской ратушей по результатам ПМЭФ-2022 будет работать компания «Метр Девелопмент Групп». Однако СМИ обнаружили нелицеприятную информацию о хозяине фирмы. Так, новый подрядчик и глава компании «Метр Девелопмент Групп» провалил инвестразвитие Волгограда. Его жена, Оксана Бабижаева, поддерживает прозападную повестку.

Гостиничный комплекс «Метр Девелопмент Групп» возведут в Курортном районе. Ранее нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов возглавлял именно этот район. А рядом с Невской ратушей сейчас базируются многие комитеты Смольного.

Примечательно и то, что на территории нового проекта в Зеленогорске планируют построить гольф-клуб, SPA-комплекс и другие подобные заведения. Это может указывать на то, что Андреев займется созданием зданий для элиты города, а не для рядовых петербуржцев.

Сам предприниматель хорошо известен в Волгограде. Он входит в список самых богатых людей города. Бизнесмен нередко занимал ключевые должности в волгоградском инвест-кластере. При нем инвестиционная кампания населенного пункта показала отрицательные результаты.

Сомнительными успехами отличилась и его жена, Ольга Бабижаева. Женщина является PR-директором в компании мужа. Она призывала волгоградцев уезжать из своего города, если у кого-то есть такая возможность.

Начиная с 2019 года жительница начала поддерживать протестную повестку. Она публиковала материалы с насмешками над трагическими для многих россиян событиями. Такой активностью она занялась после посещения американского города Кливленд. Благодаря выгодному контракту супруга жительница теперь может покинуть ненавистный Волгоград и переехать в Петербург.

Власти Северной столицы также нередко проявляют неуважение к государству. Например, в конце июня администрация Пушкинского района сорвала выставку «Мариуполь — битва за русский мир». Чиновники потребовали убрать Z-символику со стендов. Организаторов экспозиции власти обвинили в пропаганде нацизма и милитаризма.

В целом чиновники Петербурга ограничиваются формальной поддержкой спецоперации на территории Украины. С начала СВО чиновники неоднократно демонстрировали свою лояльность прозападному образу жизни, а также давали указы закрашивать патриотические граффити на улицах города.

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что в правительстве Петербурга много тех, кто придерживается точки зрения Бабижаевой. Такие люди делают Санкт-Петербург городом для лояльных Западу элит.

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