Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы

Парламентарии закрыли весеннюю сессию в среду, 6 июля. На рассмотрении осталось 1203 нормативно-правовых акта.

Из принятых в весеннюю сессию законопроектов 35,2% – социально значимые. “Для сравнения: по итогам седьмого созыва этот показатель составил 21,5%”, – уточнил Володин.

Также спикер указал на рост числа законов прямого действия. Сейчас их 63,4%, что на 1,5% больше, чем в седьмом созыве.

Профильные комитеты Думы продолжат работать в летние месяцы.

Кроме того, Володин призвал парламентариев начать работать с коллегами из Донецкой и Луганской республик по ключевым вопросам. В центре внимания должна быть помощь Донбассу и формирования правового поля ДНР и ЛНР, указал спикер.

Одним из приоритетов также становится импортозамещение. По этому критерию парламентарии будут оценивать работу министров в ходе заслушивания отчетов.

“Кто нам мешает при заслушивании министров в рамках правительственных часов взять и определить критерии оценки их деятельности, эффективность работы их структур по импортозамещению? Давайте сделаем это”, – сказал Володин.

Осенняя сессия Госдумы начнется 30 августа. Две недели законодатели будут работать в своих регионах с избирателями. Первое пленарное заседание состоится 30 августа. Осенняя сессия продлится до 31 декабря.