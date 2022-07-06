В Харьковской области открылся еще один центр помощи «Единой России»

В городе Изюме Харьковской области открылся центр гуманитарной помощи «Единой России». В ближайшие дни будут сформированы мобильные бригады – в город уже привезли автомобили «буханки», на них волонтеры смогут доставлять помощь маломобильным жителям и в отдаленные населенные пункты, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Наш гумцентр будет работать каждый день. Сейчас наладим обеспечение продуктами и водой. Поможем и с дровами. Это временная мера. Украина отключила Изюм от газа. Задача максимум – осенью запустить его. База пенсионных дел жителей сохранилась. Пенсионный отдел уже принимает заявления», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Город довольно сильно пострадал, отметил он. «ВСУшники до сих пор продолжают обстреливать жилые кварталы и бить по мирным гражданам. Применяют в том числе американские гаубицы и РСЗО. В последнее время особенно активно. Три месяца люди жили в подвалах. Местные власти сбежали. Инфраструктуру будем восстанавливать. Здесь уже есть глава. Российские специалисты будут оказывать всю необходимую помощь в налаживании процессов управления городом и жизнеобеспечением», – подчеркнул Турчак.

Этот гуманитарный центр «Единой России» стал вторым в Харьковской области.

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