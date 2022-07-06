Глава Херсонской области: Подготовка к референдуму о вхождении в состав России уже идет
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В Херсонской области проводится подготовка к референдуму о вхождении в состав России, сейчас власти занимаются организационными вопросами, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
«Это на сегодняшний день самая главная задача временных военно-гражданских администраций, и подготовка по сути уже идет. <…> Направление одно – организация проведения референдума», – сообщил Сальдо в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее Сальдо сообщал, что правительство региона, в состав которого в том числе вошли российские чиновники, должно будет подготовить платформу для вхождения региона в состав России.
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум.
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