 

Глава Херсонской области: Подготовка к референдуму о вхождении в состав России уже идет

06.07.2022, 17:32, Новости дня
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В Херсонской области проводится подготовка к референдуму о вхождении в состав России, сейчас власти занимаются организационными вопросами, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«Это на сегодняшний день самая главная задача временных военно-гражданских администраций, и подготовка по сути уже идет. <…> Направление одно – организация проведения референдума», – сообщил Сальдо в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

Ранее Сальдо сообщал, что правительство региона, в состав которого в том числе вошли российские чиновники, должно будет подготовить платформу для вхождения региона в состав России.

Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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