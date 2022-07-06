 

Таможня предупредила о полуторатысячной очереди из машин на границе с Грузией

06.07.2022, 17:32, Новости дня
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На границе с Грузией россияне создали очередь из полутора тысяч автомобилей после отмены ограничений на выезд из РФ в Грузию, сообщила Федеральная таможенная служба.

Данные приведены по автомобильному пункту пропуска Верхний Ларс. «Гражданам, планирующим поездку в Грузию, необходимо учитывать эту информацию. Актуальная информация о ситуации перед пунктом пропуска размещена на сайте Северо-Кавказского таможенного управления», – говорится в сообщении пресс-службы ФТС, поступившем в «Интерфакс».  

Отмечается, что проектной мощностью пункта предусмотрено перемещение 200 автомобилей в сутки, «фактически таможенники пропускают в десять раз больше транспортных средств».

«За последние сутки через Верхний Ларс из РФ выехали 1273 машины, въехали – 902 машины. Обращаем внимание, что несмотря на работу таможни в усиленном режиме, очередь перед пунктом пропуска не сокращается и беспрерывно пополняется вновь подъезжающими авто», – отметили в ФТС.

Подобную очередь связывают со снятием ограничения на перемещение физических лиц в Грузию.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, отменяющее коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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